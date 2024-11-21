E-ticaret platformlarında vergilendirmede yeni dönem

Hükümet online pazar yerlerindeki vergilendirmede değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye'den Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikle 1 Ocak 2025’ten sonra firmaların her satışı için e-eicaret platformlarına gelir veya kurumlar vergisi stopajı yapması öngörüldü.

Yeni sistem ile e-ticaret platformları, satıcılardan vergi kesintisi yaparak maliyeye ödeme gerçekleştirecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğ taslağına göre, kanuni stopaj oranı gelir vergisi mükellefleri için yüzde 15, kurumlar vergisi mükellefleri için yüzde 25 olacak.

Bununla birlikte, nihai stopaj oranı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenecek. Yapılacak stopajlar, satıcıların geçici vergi ve yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden indirilecek.

Geçici 'sıfırlama' talebi

Örneğin, bir firma kendi internet mağazası dışında bir e-ticaret platformunda bir ürün satarsa doğrudan stopaj yani vergiye muhatap olacak. Düzenleme kapsamında stopaj oranının daha düşük olarak yeniden belirlenmesi beklenirken, platform ve satıcıların geçiş süreci olarak 6 ay için stopaj oranının yüzde 0 olarak belirlenmesi yönünde talepleri bulunuyor.

Bakanlık çalışma yapacak

Edinilen bilgiye göre tüm talepleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemeyi yeniden masaya yatırarak kapsamlı bir çalışma yapacak. Çalışma neticesinde fiyatların yükselmesine sebebiyet verecek muhtemel bir duruma müsaade edilmemesi ve e-Ticaret ekosisteminin zarar görmemesi sağlanacak.

Bakanlık yapacağı çalışmanın enflasyona etkisini de hesaplayacak. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, stopaj oranının binde 1 ila 5 arasında olmasını beklediklerini, binde 5’in üzerinin sektöre zarar vereceğini açıklamıştı.