E-ticaret rakamları yeniden olumluya dönme eğiliminde

Ancak sektörde mart ayıyla birlikte yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı. IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, üyeleri olan 14 bin KOBİ’yi baz olarak bakıldığında e-ticaretin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat büyüme gösterdiğini söyledi.

Özkara, “Şubat ayı da hızla ilerlemeye başlamıştı ancak depremle birlikte yüzde 15-17 gibi bir düşüş yaşandı. Bu durum Türkiye'deki bütün e-ticaret firmaları için de benzer şekilde oldu.

Ticaret bir anda durdu. Depremin olduğu günden itibaren, insanlar belli alacaklarından vazgeçip yardıma yöneldi. Depremin etkilediği 10 ilde bulunan ve hizmet verdiğimiz 800’e yakın firma ciddi zorluklar yaşadılar. Kayıpları büyük, kimisi devam etmeye çalışsa da e-ticaretin bir ayağı sadece ürün satışı değil.

Ürünün gönderimi ve lojistiği de büyük önem arz ediyor. O bölgelerin bir çoğunluğunda da bu sıkıntılar var ve muhtemelen birkaç ay daha devam edecektir.” dedi. Depremden etkilenen 11 ilin kümülatif içerisindeki toplam payının yüzde 4-4.5 olduğuna da belirten Özkara, “Genel olarak dağıtımda ve süreçlerde aksamaların olması çok normal ve bu durum devam edecek gibi görünüyor.

Şu günlerde e-ticaret rakamları tekrar pozitife dönme eğiliminde, bir kısım hareketlilik başladı. Şubat ayında en çok temizlik ve hijyen ürünleri, kamp, outdoor malzemeleri satılırken, mart ayıyla birlikte bu ürün gruplarına ek olarak, yapı malzemeleri, hırdavat ve otomotiv parça, yedek parça kategorileri eklenmeye başladı” diye konuştu.

Bölgedeki satıcılara ücretsiz altyapı desteği

Seyhun Özkara, deprem bölgesindeki işletmelere ücretsiz olarak e-ticaret altyapısı sağladıklarını kaydetti. Özkara, “Deprem bölgelerindeki satıcılara ücretsiz sitelerini kurduktan sonra, banka ve lojistik maliyetlerinde minimuma indirilmiş bir opsiyon sunuluyor.

Bu firmalara verilen sosyal medyadaki destekler de pozitif bir etki sağlıyor. Deprem bölgeleri dijitalleşme oranında düşük bir bölge. Firmaların dijitale dönmesi, bizlerin desteklemesi, insanların seçim yaparken bu bölgedeki satıcılardan alışveriş yapması bir nebze de olsa onların ticaretine fayda sağlayıp katkı sunuyor” dedi.