E-ticaret satışlarında 14 Şubat hareketliliği! Yüzde 60 artış yaşanıyor

Giyim, kozmetik, elektronik ürünler, takı ve aksesuar gibi kategorilerin öne çıktığı 14 Şubat e-ticaret alışverişlerinde bu sene, STK'lara bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamalarında büyük artış yaşanıyor.

Sevgililer Günü dolayısıyla e-ticaret hacminin 2025 şubat ayında 200 milyar lirayı aşması beklenirken, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, özel günlerin global tüketicilere Türk ürünlerini ulaştırmak için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ortalamada sepet büyüklüğü: 3 bin lira

Geçen yıl e-ticaret pazarının büyüme gösterdiğine değinen Çevikoğlu, "2025 yılı içerisinde e-ticaret sektörü büyümesinin devam etmesini ve 5 trilyon lirayı aşmasını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, Sevgililer Günü kampanyaları ve takvim etkisiyle birlikte şubatta e-ticaret hacminin toplam 200 milyar lirayı aşmasını beklemekteyiz. Ortalama sepet büyüklüğü, Sevgililer Günü kampanyaları özelinde, ortalamada 3 bin lira sepet büyüklüğüne ulaşıyor" diye konuştu.

"Satışlarda senelik artış yüzde 60'a ulaştı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de e-ticaret satışlarının Sevgililer Günü'nün birkaç hafta öncesinde artış göstermeye başladığını belirterek, "Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinin satışları, bir önceki haftalara göre ortalama yüzde 60 yükseldi. Bu dönemde sevgi ekonomisinin hacmi her geçen yıl neredeyse iki katı kadar büyüyor" diye konuştu ve Z kuşağının değer algısındaki farklılıkların hediye seçimlerine de yansıdığını aktararak, "Örneğin sevdiğinin adına dernek veya STK'lere bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da artık hediye olarak sunulabiliyor" dedi.

SSL sertifikasına dikkat!

Çiğdemli, alışveriş yaparken dolandırıcıların tuzağına düşmemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı."