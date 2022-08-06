E-ticaret satışlarını artıracak formül!

Dünyada ve Türkiye’de her geçen yıl artış gösteren e-ticaret hacmi, yaz aylarında düşüşe geçiyor. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,7 olurken, bu oran Haziran’da yüzde 15,4, Temmuz’da yüzde 14,4, Ağustos’ta ise yüzde 16,7 seviyesinde kaldı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmelerini ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt uzmanları, dokuz günlük bayram tatilinde yakalanan satış ivmesini sürdürmeyi sağlayacak önemli ipuçlarını paylaştı.

İŞTE 5 MADDE İLE ALTIN ÖNERİLER:

1-Özel kampanyalar kurgulayın: Pazaryerleri yaz boyunca pek çok kampanya gerçekleştiriyor. Bu kampanyaları iyi değerlendirerek, içinde yer alın. Kendi sayfanızdan satış yapıyorsanız yine bu döneme özel kampanyalar ile sayfanızı hareketlendirin. Bu kampanyalar; indirim, hediye ürün veya farklı markalarla iş birlikleri olabilir.

2-Sadece tatile odaklanmayın: Yaz mevsimi denildiğinde akıllara genellikle tatil geliyor ancak tatile gitmeyen, bu dönemi evinde geçiren pek çok kişi olduğunu unutmayın. Dolayısıyla yalnızca tatile yönelik ürünlerinizi ön plana çıkarmayın. Örneğin bu dönem evlerde küçük tadilatlar yapmak, dekorasyonda değişikliğe gitmek için de ideal. Eğer bu konulara yönelik satış yapıyorsanız, ilgili ürünleri ön plana çıkarabilirsiniz.

3-Sayfanızı güncel tutun: Nasıl ki fiziki bir mağazanız varsa, temizliğinden reyonların düzenlenmesine kadar her gün ilgileniyorsanız, e-ticaret mağazanıza da aynı özeni gösterin. Ön plana çıkarmak istediğiniz ürünleri öne çıkarın. Yaza uygun ürünleri e-ticaret mağazanızın vitrinine koyun. Satılmayan ürünleri listeleyip, eksiklerinizi giderin. Hem fiziksel hem e-ticaret mağazanız varsa stoklarınızı ayırın. Böylece satışların takibini daha rahat yapabilir, stokta olmayan ürünleri anında satış listenizden çıkarabilirsiniz.

4-Ürün açıklamaları ve görsellerine özen gösterin: E-ticaret sitesi üzerinden sıcak satış yapmanın yolu iyi görsel ve ürün açıklamalarından geçiyor. Eğer tüketici, ürününüzün açıklamalarını yeterli bulmuyorsa (Kıyafetin ölçüleri, teknolojik bir cihazın batarya süresi, gıda maddesinin kullanım şekli gibi) aynı ürünü satan ve sorularına cevap bulduğu başka bir siteye yönlenecektir. Bu durum görseller için de geçerli olduğundan ürünün tek bir görseli ile yetinmeyin. Farklı açılardan çekilmiş, detay varsa yakın planları alınmış, gerekli kısımların üzerine açıklamalar yazılmış görselleri tercih edin.

5-Operasyonel işlerinizi tek platformdan yönetin: Stok ve depo takibi, e-fatura, e-irsaliye gibi operasyonel yüklerinizi hafifletmeniz, satışa ve müşteri memnuniyetine daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacak. Aynı şekilde pazaryerleri veya e-ticaret sitenizdeki verileri, kullandığınız diğer uygulamalara aktaran ve tüm bu sistemlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan e-ticaret entegrasyonu da yükünüzü hafifleterek, yaz aylarını daha verimli geçirmenize yardımcı olacaktır.