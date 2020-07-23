E-ticaret sitesi sayısı pandemi ile iki katına çıktı

23 Temmuz 2020

E-ticarete olan ilgi yeni normal ile birlikte de sürdüğünü söyleyen Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, özellikle karantina döneminde e-ticaret sektörünün hızlı bir büyümeye sahne olduğunu hatırlattı. Karantinadan çıkılmasına rağmen e-ticarette daralma yaşanmadığını belirten Çiğdemli, “Mağazaların yeniden açılması ve dışarı çıkabilir durumda olmamıza rağmen, e-ticarette yakalanan büyümede bir gerileme olmadı. Özellikle gıda kategorisinde online alışveriş alışkanlığı yerleşti diyebiliriz. Pandemi döneminde e-ticaret sitesi açan veya operasyonlarını e-ticarete kaydıranlar kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı normalden 2 kat fazla oldu” dedi.

E-ticaret üzerinden yapılan harcamalar 6 kat arttı

2019 yılında ülkemizde e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini, bu rakamın içinde pastadan en az payı 5 milyar TL ile yemek kategorisinin aldığını belirten Cenk Çiğdemli, bu yılın ilk beş ayında e-ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 63,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Özellikle mart-nisan-mayıs aylarının toplamında, geçen seneye göre e-ticaret kanalıyla yapılan gıda-market harcamalarının 6 kat arttığına dikkat çeken Çiğdemli, şöyle konuştu:

"2020 tamamlandığında hem genel e-ticaret hacminde hem de yemek/ gıda kategorisinde en az yüzde 50 bir büyüme öngörüyoruz. Normalde ayda ortalama 300 e-ticaret sitesi kurarız. Pandemi sürecinde ise, altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı ayda 600’e kadar ulaştı. 2019 verilerine göre Türkiye'de toplam 68 bin 457 işletme e-ticaret faaliyeti yürütüyor. Hem kendi sitesinde hem de pazaryerinde satış yapan işletme sayısı 5 bin 139. Pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57 bin 394. ETBİS’e kayıtlı site sayısı 21 bin 515. ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı ise 16 bin 202. Karantina sürecinde yeni açılan e-ticaret siteleriyle beraber bu rakamlarda da yıl sonunda ciddi artışlar olacağını tahmin ediyoruz. Karantina dönemi geçmiş olsa da pandemi birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Temassız online alışveriş tercih etmek de bunlardan sadece biri. Bu nedenle e-ticaret yapan işletme sayısında olsun, e-ticaret hacmi ve büyüme hızı olsun, sektör ilerlemeye devam edecek."