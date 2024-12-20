E-ticaret tedariği uyuşmazlıklarının çözümünde yeni dönem

E-ticaret tedarikçilerinin, fatura itirazları, kargo teslimi ve taşıma sorunları gibi uyuşmazlıklarının profesyonel müzakereciler aracılığıyla çözülebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ve PttAVM yeni bir işbirliği adımına imza attı.

TOBBUYUM ile PttAVM, e-ticaretteki tedarikçilerin uyuşmazlıklarını işbirliğiyle çözmek adına yeni bir işbirliği adımı attı. Söz konusu işbirliğine yönelik TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen imza töreninde söz alan TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, "İhtilafları kısa sürede adil şekilde çözebilmek için alternatif usuller geliştirildi. Bunlardan biri de uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesidir" dedi.

Ticarette güven ortamı tesis edilecek

Yeni arabulucuk sistemi hakkında bilgi veren PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Yeni sistem sayesinde taraflar arasında hızlı, adil ve kalıcı çözümler sağlanacak. İş ortaklarımızın zaman ve maliyet kayıpları en aza indirilecek. Bu süreçte TOBBUYUM'un deneyimli müzakerecileri, teknik müzakere yöntemleriyle taraflar arasındaki diyaloğu sağlamakla kalmayacak, ticaretin sürdürülebilirliğini ve güven ortamını da güçlendirecek. Özellikle KOBİ'lerimiz için bu adımın kritik bir fırsat olduğuna inanıyorum" dedi.

Başvurular ücretsiz

Çevikoğlu, sistemin basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tedarikçilerimiz, PttAVM Tedarikçi Paneli üzerinden TOBBUYUM butonuna tıklayarak başvuru yapabilecek. Tüm süreç, TOBBUYUM'un özel yazılımı üzerinden takip edilebilecek. Başvurular tamamen ücretsiz olacak. Süreç PttAVM tarafından desteklenecek. TOBBUYUM ile birlikte, uyuşmazlıkların çözümünde yalnızca bir adım atmıyor, aynı zamanda ticaret ekosisteminde güveni tesis etmek için önemli bir değer yaratıyoruz. Bu süreç hem ülkemizin e-ticaret vizyonuna hem de iş ortaklarımızın sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağlayacak."