E-ticaret ve kartlı ödemeler çarpan etkisiyle büyüyor
PayTR CEO’su Merve Tezel, 2019’da yüzde 40 olan özel tüketim harcamalarının, son iki çeyrekte yüzde 68 olduğunu belirterek, “Kartlı ödemeler 3 çarpanla, e-ticaret 6 çarpanla büyüdü” dedi. Rakamların nakitsiz toplumlardaki gibi olduğunu belirten Tezel, “İnsanlar artık nakit kullanmak istemiyor” diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Dijitalleşmenin hızlanması kartlı ödeme hacmine de yansıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartla yapılan ödeme tutarı ekim ayında yıllık yüzde 49 artarak 2.21 trilyon TL’ye ulaştı. Böylelikle aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamı görülürken, mağaza içi her 5 ödemenin 4’ü temassız oldu. Kartlı ödemelerde büyüme ise yüzde 51’i buldu. Bu artış, kartlı ödemelere aracılık eden ödeme sistemlerini de büyütüyor.
Türk mühendisleri tarafından kurulan ödeme sistemleri kuruluş PayTR’nin CEO’su Merve Tezel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hane halkı tüketim verileri ve Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) kartlı harcamalarına işaret ederek, “2019 yılında özel tüketim harcamalarının yüzde 40’ı kartlı ödemelerden geçiyordu. Son iki çeyrekte yüzde 68’ler olmuş durumda. Kartlı harcamaların çarpan etkileri, ekonomiyi büyütüyor. Onun itici bir gücü var, diğer taraftan insanlar da artık nakit kullanmak istemiyor” dedi.
Türk tüketicisi çok hızlı adapte oluyor
Tüketici alışkanlığıyla da kartlı harcamalara bir kayış olduğunu belirten Tezel, “Tüketiciler çok hızlı adapte oluyorlar. Dünyaya baktığınızda Amerika, İngiltere, Norveç, İsveç gibi nakitsiz toplumlarda gördüğümüz rakamlarda… Şimdi Türkiye’de de böyle. 2019’dan itibaren toplam kartlı ödemeler mesela 3 çarpanla, e-ticaret 6 çarpanla büyümüş. Yani (sektör) pay kazanıyor, kartlı ödemeler içinden.
Bunlar çok güzel büyümeler. Ekonomi için de çok önemli” diye konuştu. BKM son verilerine bakıldığında, kartlı harcamaların 2.2 trilyon TL’yi aştığını anımsatan Merve Tezel, “Harcamalarda en büyük kalemlerde gıda, akaryakıt gibi temel ürünler önde geliyor” diye konuştu. Türkiye’nin büyüdüğünü ve global organizasyonlarda hep öne çıkan bir ülke olduğunun vurgulayan Tezel, “Elektronikleşme bizi çok hızlandırdı, ancak insanların, tüketicilerin istekleri ve büyüme isteği her zaman oldu” dedi.
“Risk kontrollerini artırdığımız bir dönem oldu”
Bu dönemin risk kontrollerini artırdıkları bir dönem olduğuna işaret eden Merve Tezel, “Yani iş yerinin durumunu, hizmetini verebilme yetisini sürekli olarak takip ediyoruz. Gerektiğinde belge istiyoruz. Alıcı kontrolü yaptığımız zamanlar oluyor. Bir de kişiyi tanıma konusu çok gündeme geldi. Yani bu yılın başında ödeme hesabı açtığımız müşteriye yüz yüze ya da dijital kimlik okutarak, önce çip okuyor, sonra resme bakarak onunla karşılaştırıyor, sonra canlılık testleri yapıyor. Müşteri tanıma kısmı bu yıl, 2025 itibariyle öne çıktı. Ek olarak risk parametrelerimizi daha sıkı takip etmeye başladık” diye konuştu.
“Sektörün iki katı büyüyoruz”
PayTR olarak her yıl büyüdüklerini söyleyen Merve Tezel, “Bu sene nominal yüzde 110, reelde de büyüyoruz. Bu sene iki tarafta da çok kuvvetliyiz. Sektörün iki katı büyüme oranımız şu anda 2025 yılında” dedi. Türkiye’de lisans 86 tane ödeme kuruluşu ve para lisansı olan kuruluş olduğunu söyleyen Tezel, her zaman kendileriyle yarıştıklarını belirterek, “Kayıtlı üye sayımız 180 bin, çok hızlı büyüyor, genelde ağırlıklı KOBİ’ler” dedi.
Komisyon oranı faizlerin düşmesiyle birlikte iner
Esnafın, komisyon oranlarını yüksek bulması ve söz konusu oranlarda düşüş beklentisine yönelik bir başka soru üzerine Merve Tezel, ödeme sistemlerine yönelik komisyon oranlarının takas komisyonundan başlayan, BKM’nin ve Merkez Bankası’nın referans oranlarıyla oluşan bir formülle hesaplandığına işaret etti. Tezel, şöyle devam etti: “Bankalar bu takas üzerinden kendi komisyon oranlarını belirliyor, biz de banka poslarını kullandığımız için onları baz alıyoruz. Ana katman faiz.
Komisyonların nispetten yüksek olmasının sebebi faizlerin yüksek olması. Kredi kartı odaklı bir pazar olduğumuz için orada bir faiz oranı, yani formülün içinde faiz oranı var. Nasıl faizler artarken o takas komisyonu ve dolayısıyla pos komisyonları artıyorsa, faizler düşme eğilimine girdiği noktada onlar da inmeye başlayacak. Onun formülünde çünkü referans faiz oranı da ayrıca değişiyor. Bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Takas komisyonu ve bankaların komisyonlarıyla belirleniyor.”