E-Ticaret yönetmeliği yürürlüğe girdi! Tüketici derneklerinden sıkı denetim çağrısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" tüketici derneklerinden tam destek alırken, etkin denetim ve sıkı yaptırımlar talep ediliyor. Yönetmelik, e-ticaret platformlarında ürün güvenliği ve şeffaflık açısından önemli adımlar içeriyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini daha kolay kontrol edebilecek ve sahte ürünler konusunda şikayetlerini hızla iletebilecekler.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, yönetmeliğin güvenli alışveriş konusunda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Tüketiciler, sahte veya güvensiz ürünler nedeniyle daha kolay şikayette bulunabilecek ve haklarını daha etkin bir şekilde arayabilecekler. Ancak, yönetmelik kurallarının etkin denetimi ve uygulama yaptırımlarının caydırıcı olması büyük önem taşıyor" dedi. Koçal, ayrıca, yeni teknolojik çözümler ile ürün güvenliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı. QR kod ve blok zinciri tabanlı doğrulama sistemlerinin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yönetmeliği çok olumlu değerlendirdiğini belirterek, "E-ticaretin hızla arttığı bir dönemde, tüketicilerin güvenli alışveriş yapması için bu düzenlemeler kritik öneme sahip. Özellikle, yurt dışından alışverişlerde temsilci bulundurulması zorunluluğu, tüketicilerin ayıplı mallarla karşılaşması durumunda önemli bir çözüm sunuyor" dedi. Küçük, yönetmeliğin ürün bilgilerinin daha ayrıntılı verilmesini ve yanıltıcı bilgilerle mücadeleyi de desteklediklerini ifade etti.

Denetim ve yaptırımların etkinliği konusunda endişelerini dile getiren dernek temsilcileri, bağımsız denetim kuruluşları, yerel yönetimler ve tüketici örgütleriyle iş birliği yapılarak, düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanmasını istiyor. Koçal, platformların yönetmelik kurallarına uymayan satıcıları barındırmaya devam edebileceğini belirterek, bu durumu engellemek için ciddi yaptırımlar ve sorumlulukların netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.