E-ticarete 50 milyar TL’lik Ramazan dopingi

Nagihan KALSIN

Çevikoğlu, “Vatandaş­lar, sunduğu kolaylık, güveni­lirlik, fiyat avantajı ve geniş ürün çeşitliliği nedeniyle onli­ne alışverişi tercih ediyor. Ra­mazan ayında gıda ve süper­market alışverişlerinin büyük ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz” de­di.

Türkiye’de halihazırda ay­lık yaklaşık 200 milyar TL’lik e-ticaret hacmi bulunduğuna dikkat çeken Çevikoğlu, “Araş­tırmalar, tüketicilerin yüz­de 60’tan fazlasının Ramazan ayında daha fazla alışveriş yap­tığını gösteriyor. Bu artış özel­likle gıda, süpermarket ürün­leri ve küçük mutfak aletle­rinde yoğunlaşıyor. Şimdiden gözlemlenen hareketlilik, Ra­mazan ayında toplam alışveriş tutarının önemli ölçüde arta­cağını ortaya koyuyor. Sektör genelinde, Ramazan ayına özel olarak 50 milyar TL’lik ek alış­veriş beklentisi oluşmuş du­rumda” şeklinde konuştu.

Kamu kurumları uygun kolileri hazırlıyor

Ramazan ayının geleneksel yardımlaşma ruhunu yansıtan Ramazan kolilerine olan ilgi­nin şimdiden arttığını belirten Çevikoğlu, şu ifadeleri kullan­dı: “Bu kapsamda Tarım ve Or­man Bakanlığımız, vatandaş­larımızın Ramazan kolilerine daha uygun fiyatlarla erişebil­mesi için bağlı kuruluşlarıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Başta Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere çeşitli kurumlar, uygun fiyatlı Ramazan kolile­ri hazırlayarak satışa sunuyor. Biz de PttAVM olarak bu koli­leri vatandaşlarımıza ulaştırı­yor, aynı zamanda hayır yap­malarına vesile olmaktan bü­yük memnuniyet duyuyoruz.”

Ramazan öncesinde en çok talep gören ürünlerle ilgili bilgi veren Çevikoğlu, “Her yıl oldu­ğu gibi bu Ramazan’da da özel­likle hurma çeşitleri büyük il­gi görüyor. Bunun yanı sıra ku­ruyemiş, un, şeker ve bakliyat ürünleri de en çok tercih edi­lenler arasında yer alıyor. Ay­rıca, önceki yıllardan tecrü­bemiz alışverişlerin ağırlık­lı olarak iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleştiğini göste­riyor. Geçtiğimiz yıllarda oldu­ğu gibi bu yıl da benzer bir eğili­min devam edeceğini öngörü­yoruz” dedi.