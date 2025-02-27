E-ticarete 50 milyar TL’lik Ramazan dopingi
Ramazan ayına günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik artarken, özellikle Ramazan kolilerine olan talep dikkat çekiyor. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, E-ticaret alışkanlığı her geçen yıl daha da güçlenirken, bu yıl Ramazan alışverişlerinde e-ticaretin payının belirgin şekilde arttığını gözlemlediklerini söyledi.
Nagihan KALSIN
Çevikoğlu, “Vatandaşlar, sunduğu kolaylık, güvenilirlik, fiyat avantajı ve geniş ürün çeşitliliği nedeniyle online alışverişi tercih ediyor. Ramazan ayında gıda ve süpermarket alışverişlerinin büyük ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz” dedi.
Türkiye’de halihazırda aylık yaklaşık 200 milyar TL’lik e-ticaret hacmi bulunduğuna dikkat çeken Çevikoğlu, “Araştırmalar, tüketicilerin yüzde 60’tan fazlasının Ramazan ayında daha fazla alışveriş yaptığını gösteriyor. Bu artış özellikle gıda, süpermarket ürünleri ve küçük mutfak aletlerinde yoğunlaşıyor. Şimdiden gözlemlenen hareketlilik, Ramazan ayında toplam alışveriş tutarının önemli ölçüde artacağını ortaya koyuyor. Sektör genelinde, Ramazan ayına özel olarak 50 milyar TL’lik ek alışveriş beklentisi oluşmuş durumda” şeklinde konuştu.
Kamu kurumları uygun kolileri hazırlıyor
Ramazan ayının geleneksel yardımlaşma ruhunu yansıtan Ramazan kolilerine olan ilginin şimdiden arttığını belirten Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız, vatandaşlarımızın Ramazan kolilerine daha uygun fiyatlarla erişebilmesi için bağlı kuruluşlarıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Başta Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere çeşitli kurumlar, uygun fiyatlı Ramazan kolileri hazırlayarak satışa sunuyor. Biz de PttAVM olarak bu kolileri vatandaşlarımıza ulaştırıyor, aynı zamanda hayır yapmalarına vesile olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”
Ramazan öncesinde en çok talep gören ürünlerle ilgili bilgi veren Çevikoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da özellikle hurma çeşitleri büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra kuruyemiş, un, şeker ve bakliyat ürünleri de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca, önceki yıllardan tecrübemiz alışverişlerin ağırlıklı olarak iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da benzer bir eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.