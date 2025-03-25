E-ticaret'e bayram dopingi! 400 milyar liralık satış bekleniyor

Sahura kadar avantajlı alışveriş imkanı sunan kampanyalardan iftar sofralarını süsleyen tatlara yapılan özel indirimlere, Ramazan ayı ve bayramı farklı sektörlerdeki satışların artışına neden oluyor.

"Karşılaştırmalı alışveriş büyük fiyat avantajı sağlıyor"

Dönemsel e-ticaret verilerini değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Havaların ısınması ve mevsim geçişiyle birlikte, tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bayramda ortalama sepet tutarının 1500 lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Tüketicilerin kendilerine sunulan kampanya ve fiyat teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Çevikoğlu, "Alışveriş aşamasında ise hem ürünler hem de satıcılarla ilgili yorum ve değerlendirmeler dikkate alınmalı. Ödeme işlemlerini yaparken ödeme güvenliğiyle ilgili e-ticaret platformları ve ödeme kuruluşlarının uyarıları dikkatle değerlendirmeli. Tüketiciler mutlaka fiyat ve toplam maliyet kontrolü yapmalı ve kampanyalar kapsamındaki tekliflerle kıyaslamalıdır" dedi.

"E-ticaret alışverişinde yüzde 40'lık artış bekleniyor"

Her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı'nın hareketli bir dönem olacağını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, "Bu dönemde yüzde 40'lık artışla yaklaşık 350-400 milyar liralık e-ticaret hacmi gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.