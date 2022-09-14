E-ticarette cayma hakkı düzenlemesi ertelendi

E-ticarette mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde satın alınan üründen cayma hakkıyla ilgili Eylül ayında yapılan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemelerin yürürlük tarihi 2024 yılı başına ötelendi.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, ilgili yönetmelikle getirilen tüketicinin cayma hakkını kullandığı ürünün iade masrafını karşılama yükümlülüğünü içeren hüküm 1 Ekim yerine 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, ilgili yönetmeliğin 15. maddesinde "cayma hakkı istinaları"na yapılan ek ile; insansız hava araçları (drone), cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen ve satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağına ilişkin getirilen hükmün yürürlük tarihi de 1 Ocak 2024 tarihine ertelendi.

Yönetmeliğin "aracı hizmet sağlayıcıları" olarak nitelenen e-ticaret siteleri ile satıcının, cayma hakkının kullanılması halinde ürünün bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmasına ilişkin 9. ve 10. maddesiyle yapılan düzenleme 1 Ocak 2023 yerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Aynı düzenlemeyle mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, tüketicinin cayma hakkının kullanılmasıyla ilgili bilgilendirilmesine yönelik düzenleme de 1 Ekim yerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Eylül ayında yayımlanan mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikle söz konusu yönetmeliğin 12/a maddesinin 7. bendinde yapılan düzenlemeyle, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda 14 gün içinde mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesiyle ilgili hükmün yürürlük tarihi 1 Ekim'den 1 Ocak 2024 tarihine ertelendi.