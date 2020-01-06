e-ticarette "daha güvenli alışveriş" dönemi başlıyor

06 Ocak 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını belirterek, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen "Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmeye yeni projelerle devam ettiklerini belirterek, ticarette karşılıklı güveninin önemini anlattı.

Alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmediği e-ticaret ortamında güven unsurunun daha fazla ön plana çıktığına dikkati çeken Pekcan, yapılan araştırmaların da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5,3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

Pekcan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin, tüketicilerin yüzde 45'inin ödemede sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik, yüzde 27’sinin ise satış, iade ve şikayetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği sorunları dikkate alarak e-ticarete yanaşmadığını gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz."

"İşletmelerin tanınırlık ve güvenini artıracak"

TOBB'u güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirdiklerini dile getiren Pekcan, sisteme, elektronik ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük esasına göre başvurabileceklerini ifade etti.

Pekcan, ilgili yasal düzenlemedeki kriterleri sağladığı tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli aralıklarla yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek. Burada alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve takip sistemi hakkında da bilgi alınabilecek. Ayrıca güven damgası sağlayıcıları tarafından oluşturulacak çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek.

Tebliğ kapsamında güven damgası sağlayıcılarının uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birine üye olmasını talep ediyoruz. Böylece, bu kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logolarını güven damgası alan e-ticaret firmalarımız kendi sitelerinde kullanabilecek. Bu, şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasını, yeni müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak, e-ticaret girişimcilerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını, itibarlarını ve rekabet güçlerini artıracak ve ihracatımızı da pozitif yönde etkileyecek. e-ticaret yapmak isteyen küçük işletmelerimizin de tanınırlığını ve güvenirliğini artıracak."

ETBİS'in detayları yakın zamanda paylaşılacak

Elektronik ticaret verilerinin toplanması ile ilgili 2 Ocak'ta Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, en kısa zamanda konuya ilişkin detaylarının paylaşılacağını söyledi.

Pekcan, bu sistem ile artık e-ticaretteki verileri kayıt altına alacaklarını ifade ederek, bunlarla yol haritası çizebilmeyi öngördüklerini kaydetti.

İlk defa e-ticarette güven damgası almaya hak kazanan 12 firma temsilcisine damga plaketlerini Bakan Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu takdim etti.

Hisarcıklıoğlu: Sektörde daha güvenli alışveriş dönemini başlatıyoruz

"Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret sektörüne yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine bugün güven damgalarını vereceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, böylelikle sektörde daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığının ticareti kolaylaştırmak üzere çok sayıda yeniliğe imza attığına dikkati çekerek, e-ticareti kayıt altına alacak "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi"nin kurulduğunu, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çıkarıldığını ve Taşınır Rehin Sicil Sistemi'nin (TARES) kurulduğunu belirtti.

Ticaret sicili müdürlüklerinin, şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirildiğini, kare kodlu çek uygulamasının devreye alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması başlatıldığını, lisanslı depoculuk sisteminin hayata geçtiğini, Ürün İhtisas Borsası kurulduğunu anımsattı.

Güven damgası uygulamasının da e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızın Türkiye’deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Birliğimize güvendiği için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin artık hayatın her alanında var olduğuna işaret ederek, e-ticaretin de bu dijital devrimin en önemli itici güçlerinden biri olduğunu, milyarlarca tüketicinin ve milyonlarca işletmenin hayatını değiştiren bir yenilik olduğunu dile getirdi.

E-ticaretin, tüketicileri yeni ürünlere, satıcılarıysa yeni müşterilere ulaştırdığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketiciler çok sayıda ürüne kolayca ulaşabiliyor. e-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosu, tüketicilerin refahı artıyor. Yani tüketici de üretici de kazanıyor. Ama Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın almış. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerinde. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9'un üzerinde ve hızla artmaya devam ediyor. Türkiye’nin e-ticaret büyüklüğünde, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatması için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var. İşte güven damgası e-ticaret sitelerine güvenmesi için güzel bir örnek. İnternetten alışveriş yapmaya çekinen tüketicilerdeki güven eksikliğini azaltacak bir uygulama. Gazetelerde e-ticaretle ilgili olumsuz haberlere devamlı rastlıyoruz. Bu olumsuz haberler hep insanların aklında kalıyor. e-ticaret yapmak isteyenleri caydırabiliyor. İşte güven damgası uygulamasıyla bunu değiştirmeyi amaçlıyoruz."

"Herkes bu damgayı kullanamayacak"

Hisarcıklıoğlu, güven damgası olan e-ticaret sitelerinin farkını da açıklayarak, "Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. Biz bu kapsamda, e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlığımızın tebliğinde yayınladığı şartları taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. İki temel unsura odaklanıyoruz. Birincisi, 'Sitenin teknik altyapısı, asgari güvenlik şartlarını taşıyor mu?', ikincisi, 'Sitenin iş süreçleri tebliğde sıralanan kanunlara uygun mu tasarlanmış?' Her iki sorunun cevabı 'evet' ise güven damgasını tahsis ediyoruz. Sitedeki damganın gerçek olup olmadığını merkezden kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketici damgasının üzerine gidip tıkladığında güven damgasının web sitesindeki doğrulama sayfasına yönleneceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu sayede isteyen herkesin bu damgayı kullanmasının da önüne geçeceklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu damganın varlığının TOBB’un e-ticaret sitesine garantör ya da kefil olduğu anlamına gelmediğini, taraflar arasında bir uzlaşmazlık olursa, çözüm mercinin tüketici hakem heyetleri ya da mahkemeler olduğunu vurgulayarak, "TOBB’un görevi, güven damgası olan sitelerle ilgili şikayetleri muhatabına ulaştırmak. Oluşturduğumuz şikayet sistemi, bakanlığımıza da açık. Tüketiciler, güven damgası olan e-ticaret sitelerinden daha güvenli alışveriş yapabilirler. Karşılaştıkları sorunların muhatabına ulaştığından ve kişisel verilerinin uluslararası güvenlik standartlarında korunduğundan emin olabilirler. " dedi.

e-ticarette güven damgası alan şirketlere de işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"ePttAVM, ülkemizin milli kargo şirketinin e-ticaret girişimi. PTT’nin dijital dönüşümünün amiral gemisi. Farmasi, 1950’de kurulan ve dijital dönüşümü gerçekleştirebilmiş bir ilaç ve kozmetik firması. Gittigidiyor.com, Türkiye’de kurulan, daha sonra dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan eBay tarafından satın alınan bir girişim. Pegasus Havayolları, Türkiye’nin önde gelen, ezber bozan havayolu şirketlerinden. Sahibinden.com, 40 milyondan fazla ziyaretçisi olan Türkiye’nin en büyük ilan sitesi kurduğu pazar yerine güven damgası alıyor. Modanisa, Financial Times’ın Orta Doğu’nun en başarılı 25 startup’ı arasına giren bir girişim. Sigortam.net, sigortacılığı dijitalleştiren öncü bir şirket. Beko ve Arçelik, ülkemizin gururu beyaz eşya üreticileri. Kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden bayilerine satış yaptırıyor, bayilik sistemini güçlendiriyorlar. Migros Sanal Market, internet üzerinden hızlı tüketim malları satmaya 1997 yılında başlamış bir ulusal zincirimiz. Sarar, bayrağımızı yurt dışında da dalgalandıran önemli markalarımızdan biri. Sefamerve, 70 ülkeye yılda 7,5 milyon ürün satan bir giyim perakendecisi. Kendilerini tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum."

"Satış ağını yıllar içinde genişlettik"

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, Avrupa ve Türkiye'de online gıda satışını 23 yıl önce Migros'un başlattığını ifade ederek, bugün Türkiye’nin 58 ilinde taze ürün teslimatı yapabilen tek online kanal olan Migros Sanal Market’in ardından, "Macroonline", "Tazedirekt" ve "Migros Hemen" ile online satış ağını yıllar içinde ihtiyaçlara yönelik genişlettiklerini bildirdi.

Tort, Migros Sanal Market'in, bu deneyimi sayesinde Ticaret Bakanlığının yetkisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen Türkiye’nin Güven Damgası belgesini alan ilk firmalar arasında yer aldığını kaydetti.