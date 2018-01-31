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E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Yurt dışından alınan ürünlere yönelik gümrük muafiyet limiti 30 eurodan 22 euroya çekilecek.

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor
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Yurt dışından e-ticaret yoluyla sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 eurodan 22 euroya düşürülüyor.

Söz konusu oran 2016 yılı sonlarında 75 eurodan 30 euroya çekilmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilgili karar Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu.

Avrupa Birliği ülkelerinde de genel olarak bu oran 22 euro olarak uygulanıyor.

15 günlük geçiş dönemi olacak

Mevcut limit olan 30 euro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor.

Kaynak: AA

e-ticaret gümrük muafiyeti

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