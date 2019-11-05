e-Ticarette rekor hedef

05 Kasım 2019

Türkiye'de e-ticarette yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya çıkması ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Tarım ve imalat sanayi sektörlerinde tüketicilerin faydası gözetilerek, toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.

Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak.

Toptan ticareti geliştirmek amacıyla toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu için mevzuat çalışmaları hayata geçirilecek.

e-Ticarette güvenin sağlanması için Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yerli firmalara elektronik pazar desteği

Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak.

e-Ticaret aracılığıyla ihracatın artırılması için yerli firmaların elektronik pazarlarda bulunmaları desteklenecek.

Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Buna ilişkin kullanıcı kılavuzu hazırlanacak.

e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması için model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak.

Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilecek.

Bu kapsamda Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri değiştirilecek.

e-Ticarette işlem hacmi hedefi 213 milyar lira

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Buna yönelik afiş, broşür, kamu spotu, internet sitesi gibi eğitici materyaller hazırlanacak.

Tüketici örgütleri ve diğer paydaşlarla eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Bütün çalışmalar kapsamında, lisanslı depo sayısının 2020'de 100'e çıkarılması planlanıyor.

Gelecek yıl, perakende pazarında e-ticaret oranının yüzde 6'ya, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 500'e çıkarılması hedefleniyor.

e-Ticarette, bu yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen 185 milyar liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar liraya yükseltilmesi, internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 35'e ulaştırılması öngörülüyor. Bu rakamlar Türkiye'de e-ticaret alanında rekor olacak.