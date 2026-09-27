E-ticarette sahte yorum ve 5 yıldız dönemi mercek altında: Erişim engeli geliyor

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Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, online alışverişte tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen yapay etkileşim uygulamalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kurulun incelemelerinde, işletmelerin ve ürünlerin internet ortamındaki görünürlüğünü artırmak amacıyla beğeni, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi verilerin manipüle edildiği belirlendi.

Bu yöntemlerle ürün ve işletmelerin gerçekte olduğundan daha fazla ilgi gördüğü izlenimi oluşturulduğuna dikkat çekilirken, söz konusu uygulamalar tüketiciyi yanıltıcı nitelikte değerlendirildi.

Sahte favori ve sepete ekleme de incelemede

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre denetimlerde yalnızca sahte yorum ve takipçiler değil, ürünlerin ücret karşılığında favoriye alınmasını veya sepete eklenmesini sağlayan hizmetler de mercek altına alındı.

İşletmeden herhangi bir mal veya hizmet satın almayan kişilerin yorum yapmaya yönlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin alışveriş platformlarında yayımlanması da yanıltıcı ticari uygulama kapsamında değerlendirildi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, bir ürünün satışını artırmak amacıyla gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yaptırılması veya ürünü onaylayan ifadelerin kullanılması için kişi ya da kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağı belirtildi.

Olumsuz yorumları gizleyen hizmetler de takipte

Reklam Kurulu'nun incelemelerinde olumsuz tüketici yorumlarının görünürlüğünü engellemeye yönelik hizmetler de ele alındı.

Bazı hizmetler aracılığıyla işletmeler hakkındaki olumsuz yorumların yayımlanmasının veya tüketiciler tarafından görülmesinin önüne geçildiği tespit edildi. Bu yöntemlerin tüketicilerin ürün veya işletmeler hakkındaki gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşmasını zorlaştırdığı değerlendirildi.

Çok sayıda internet adresine erişim engeli

Kurul, mevzuata aykırı ilanların bulunduğu çok sayıda internet adresi hakkında erişimin engellenmesine karar verdi.

Erişim engeli kapsamındaki hizmetler arasında arama motorlarına yönelik 5 yıldız ve yorum satışından e-ticaret platformlarındaki takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme botlarına kadar çeşitli yapay etkileşim yöntemleri bulunuyor.