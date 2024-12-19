E-ticarette sipariş patlaması: Artış yüzde 57'yi aştı

E-ticaret sistemi hizmetleri Ticimax Kasım ayı Türkiye geneli e-ticaret hacmi raporunu yayımladı. 20 bine yakın e-ticaret şirketinin verileri analiz edilerek hazırlanan rapora göre, toplam sipariş adedi 5,96 milyon ile geçen seneye kıyasla yüzde 57,21 artış gösterdi. Toplam sipariş adedi 5,96 milyon ile geçen seneye kıyasla yüzde 57,21 oranında artış gösterdi.

29 Kasım 2024 Efsane Cuma verilerinin de yer aldığı rapora göre, bu dönemde toplam sipariş adedi 276,362 olurken, toplam ciro 273,745,185 TL’ye ulaştı. Kargo paket adedi ise 69,715 olarak ölçüldü.

Kasımda satılan ürün adedi 17 milyonu geçti

Gerçekleşen ciro ise 8,12 milyar TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 191,14 oranında arttı. Kasım ayında satışı yapılan toplam ürün adedi 17,03 milyon oldu.

Tarayıcı bazlı sayfa ziyaret sayıları ise şöyle sıralandı: Instagram yüzde 37.7, Chrome Mobil yüzde 25.9, Chrome yüzde 16.3, Mobil Safari yüzde 12.75.

Cihaz bazında sayfa ziyaret oranlarına bakıldığında ise mobil yüzde 55,25 ile en yüksek ağırlama kapasitesine sahipken, masaüstü bilgisayarlar yüzde 44,27 ile mobile takip etti. Tablet ise yüzde 0,48 oranında kaldı.

Aynı zamanda Türkiye geneli toplam sayfa ziyareti 1,62 milyar ile geçen seneye kıyasla yüzde 83,97 artış gösterdi. Tekil kullanıcı sayısı ise 975,52 milyon ile geçen seneye göre yüzde 127 arttı. Ortalama yüklenme hızı 0,0021 saniye olurken, uptime (hizmete erişebilirlik) yüzde 99,94 ile zirvede kaldı. Kasım ayı ortalama sepet tutarı 2,233,34 TL oldu.

Türkiye dışı ziyaret oranlarında zirve ABD'nin

Türkiye dışından gerçekleşen ziyaret oranlarına bakıldığında zirveye yüzde 71,04 ile ABD oturdu. ABD'yi Fransa yüzde 10,05 ile takip etti. Ardından yüzde 5,49 ile Letonya, yüzde 5,07 ile Almanya, yüzde 3,01 ile İngiltere takip etti. Geri kalan ülkelerin toplamı ise yüzde 5,34 oldu.