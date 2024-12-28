E-ticarette tüketici kaliteli ürüne para harcamaya hazır

Global bilgi hizmetleri şirketi Nielsen IQ, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) pazarının 2024’ün ilk dokuz ayında Türkiye ve dünyada sergilediği performansı inceleyen bir rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye tütün ve alkol hariç Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı, 2024’ün ilk 9 ayında hacim bazında yüzde 10,7, ciro bazında ise yüzde 75,4 oranında büyüme gösterdi. NielsenIQ+GfK Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, bu büyümenin ardında yatan önemli kategorilere dikkat çekerek dondurma, ev temizlik ürünleri ve alkolsüz içeceklerin bu dönemde hem hacim hem de ciro artışının lokomotifleri olduğunu belirtti.

Türkiye’de e-ticaret yükselişte

Raporda, e-ticaretin Türkiye’deki Hızlı Tüketim Ürünleri pazarındaki payının yüzde yedi seviyesinde olduğu belirtildi. Bu oran, güney Kore (%40), Çin (%35) ve ABD (%20) gibi pazarlarla karşılaştırıldığında hala geride olsa da, önümüzdeki dönemde çift haneli büyümeler öngörülüyor. NielsenIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan, bu oranın tüketici teknolojisi ve dayanıklı tüketim ürünlerinde %23 seviyesine ulaşan e-ticaret payıyla karşılaştırıldığında FMCG sektörü için hala büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çekti. E-ticaret kanalında, 2024’ün ilk 9 ayında en büyük ciro artışını yakalayan kategoriler saç jölesi, kek, ketçap, çerez ve mayonez oldu. Bu ivme, özellikle belirli kategorilerde dijital kanalların daha çok tercih edildiğini gözler önünü seriyor. Araştırma, Türk tüketicisinin fiyat artışlarının etkisini yönetmek için temel ihtiyaçlara odaklandığını ve indirimli ürünlere yönelim gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen promosyon tipi fiyat indirimleri olurken, ‘Akıllı Promosyon’ yaklaşımıyla ürün faydalarının etkin bir şekilde iletilmesinin önemi vurgulanıyor. Araştırmaya göre, her ne kadar fiyat hassasiyeti ön planda olsa da, Türk tüketicisinin %40’ı kaliteli ürünlere daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Z Kuşağı internette beş saat vakit geçiriyor

Türkiye nüfusunun %24’ünü oluşturan Z kuşağı, NielsenIQ’nun araştırmasında gerek tüketim alışkanlıkları gerekse dijital dünyadaki etkisiyle öne çıkıyor. Bireysellik, ahlaki değerler, esneklik ve iyi yaşam gibi öncelikleriyle dikkat çeken bu kuşağın, günlük ortalama beş saatini internette geçirdiği belirtiliyor. Z kuşağı, sosyal medya kullanımında aktif olmakla birlikte, yaşamlarını paylaşma konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Tüketici değerleri yeniden tanımlandı

Didem Şekerel Erdoğan, üretici ve perakendeciler için stratejik yol haritasında alınması gereken aksiyon önerilerini şöyle paylaşıyor: “FMCG pazarı güçlü büyümesini sürdürmekle birlikte, temkinli olunması gereken bir dönemden geçmekteyiz. Burada yeniden tanımlanan tüketici değerlerini ve Z kuşağını anlamak kritik önem taşıyor. Aynı zamanda tüketimin dinamiklerini de iyi anlamak gerekiyor ki bu noktada inovasyonların önemini ve çapraz medya kullanımının tuttuğu yeri bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrıca her ne kadar temkinli bir alışverişçiden bahsetsek de markalarımızın ve perakendecilerimizin, finansal polarizasyonu dikkate alarak premium ürün fırsatlarını da göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır. Bununla birlikte, promosyonları da sadece fiyat boyutuyla kalmamalı, fayda mesajını birden çok yolla ileten akıllı promosyonlara bu dönemde daha çok yer vermek doğru olacaktır. Son olarak, uzun süredir altını çizdiğimiz çoklu kanal deneyimini bir kez daha vurgulamak istiyorum: Bu başlıkta yapay zeka ve hiper kişiselleştirmeyi raf yönetimiyle birleştirerek çok önemli fırsatlar yakalanabilir.”