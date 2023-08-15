E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketiminde artışa neden olacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, önümüzdeki 6 ay içinde e-ticarette yaşanacak büyümenin ambalaj tüjetiminde de artışa neden olacağına ilişkin uyarıda bulundu. E-ticaret sektöründeki en önemli sorunlardan birinin kargo ambalajları ve sürdürülebilirlik ilişkisi olduğunu vurgulan Özkara, “E-ticaret 2022 yılını 800 milyar TL’nin üzerinde bir rakamla kapadı.

Bu sene yüzde 125’lik bir büyüme göreceğimizi ve 2023 sonunu 1.8 trilyon gibi bir rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz. Öte yandan e-ticaretteki bu büyüme, kargolama için yapılan atıkların artmasını ve gezegendeki atıkların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sektör paydaşları buna çözüm bulmak için çalışıyor” dedi.

6 ay çok kritik

Özkara, “Birleşik Krallık, perakendecilerinin ambalajlarını gezegenin iyiliği için nasıl değiştirdiklerini, kişiselleştirdiklerini araştırdı. Yakın zamanda yapılan bir PWC araştırmasında tüketicilerin yüzde 43'ünün önümüzdeki 6 ay içinde online alışverişi artırmayı planladığını ortaya koymuşken, ambalaj meselesi çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.