E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketiminde artışa neden olacak
E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla birlikte kargoda kullanılan plastik kargo poşetleri ve ambalaj malzemeleri tek bir kullanım için plastik krizinin daha da büyümesine neden oldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, önümüzdeki 6 ay içinde e-ticarette yaşanacak büyümenin ambalaj tüjetiminde de artışa neden olacağına ilişkin uyarıda bulundu. E-ticaret sektöründeki en önemli sorunlardan birinin kargo ambalajları ve sürdürülebilirlik ilişkisi olduğunu vurgulan Özkara, “E-ticaret 2022 yılını 800 milyar TL’nin üzerinde bir rakamla kapadı.
Bu sene yüzde 125’lik bir büyüme göreceğimizi ve 2023 sonunu 1.8 trilyon gibi bir rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz. Öte yandan e-ticaretteki bu büyüme, kargolama için yapılan atıkların artmasını ve gezegendeki atıkların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sektör paydaşları buna çözüm bulmak için çalışıyor” dedi.
6 ay çok kritik
Özkara, “Birleşik Krallık, perakendecilerinin ambalajlarını gezegenin iyiliği için nasıl değiştirdiklerini, kişiselleştirdiklerini araştırdı. Yakın zamanda yapılan bir PWC araştırmasında tüketicilerin yüzde 43'ünün önümüzdeki 6 ay içinde online alışverişi artırmayı planladığını ortaya koymuşken, ambalaj meselesi çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.