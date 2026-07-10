EasyJet için yarışta yeni perde açıldı

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EasyJet için haftanın başında şekillenen satış planı yeni bir teklifle değişti. Apollo Global, Castlelake’in önüne geçerken havayolunun yönetimi daha yüksek bedelli öneriyi hissedarlara tavsiye etmeye hazırlandığını açıkladı.

EasyJet, Apollo Global’ın 5,7 milyar sterlinlik satın alma önerisinin temel mali koşullarını kabul etti. Teklifin dolar karşılığı yaklaşık 7,65 milyar düzeyinde bulunuyor.

Apollo, EasyJet hisselerinin her biri için 7,15 sterlin nakit ödemeyi önerdi. Teklif, Castlelake’in hisse başına 6,90 sterlinlik son önerisini yüzde 3,6 aştı.

EasyJet Yönetim Kurulu, Apollo teklifini oy birliğiyle tavsiye etmeye hazır olduğunu açıkladı. Yönetim, birkaç gün önce desteklediği Castlelake önerisine yönelik tercihini geri çekti.

Apollo daha yüksek fiyatla öne geçti

Apollo, EasyJet Yönetim Kuruluna yeni önerisini 8 Temmuz’da sundu. Taraflar, olası nakit teklifin temel finansal koşullarında anlaşmaya vardı.

EasyJet hissedarları, teklifin kesinleşmesi halinde her hisse için 7,15 sterlin alacak. Apollo ayrıca uygun hissedarlara şirkette dolaylı paylarını koruyabilecekleri bir seçenek sunmayı planlıyor.

Hisse alternatifi, yatırımcıların mevcut EasyJet paylarını Apollo fonlarının yatırım aracına aktarmasına imkân verecek. Taraflar söz konusu yapının oy hakları ve diğer koşulları üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

EasyJet için önerilen 5,7 milyar sterlinlik değer, tamamen seyreltilmiş sermaye üzerinden hesaplandı. Şirketin dolaşımdaki hisse sayısı 758 milyon 10 bin 25 düzeyinde bulunuyor.

Çalışan teşvik programlarından doğabilecek 36 milyon 751 bin 387 hisse de hesaba katıldı. Tamamen seyreltilmiş hisse sayısı 794 milyon 761 bin 412’ye ulaşıyor.

Teklif hissede yüksek prim içeriyor

Apollo’nun önerisi, EasyJet hissesinin 28 Mayıs’taki 3,94 sterlinlik kapanışına göre yüzde 81 prim içeriyor. Tarih, Castlelake kaynaklı teklif döneminin başlamasından önceki son işlem gününü oluşturdu.

Teklif, EasyJet hissesinin önceki dört yılda gördüğü 5,88 sterlinlik en yüksek seviyeyi yüzde 22 aşıyor. Apollo ayrıca 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden yüzde 80 prim sunuyor.

EasyJet hissesinin söz konusu dönemdeki hacim ağırlıklı ortalaması 3,97 sterlin seviyesinde bulunuyordu. Prim oranları, havayolunun salgın sonrasında zayıf kalan borsa performansını da yansıtıyor.

Şirket, 2000 yılından bu yana Londra Borsası’nda işlem görüyor. EasyJet hisseleri, salgın sonrasındaki toparlanmada Ryanair ve British Airways’in sahibi IAG’nin gerisinde kaldı.

Buna karşılık şirketin büyük Avrupa havalimanlarındaki slotları yatırımcı ilgisini korudu. Geniş Airbus sipariş portföyü de EasyJet için uzun vadeli kapasite avantajı sağlıyor.

Castlelake ile anlaşma birkaç gün sürdü

EasyJet Yönetim Kurulu, Castlelake’in daha önce sunduğu dört teklifi şirketin değerini yansıtmadığı gerekçesiyle reddetti. Taraflar, teklif fiyatının yükselmesinin ardından görüşmelere başladı.

Castlelake, 4 Temmuz’da hisse başına 6,90 sterlinlik beşinci önerisini sundu. EasyJet, 5 Temmuz’da yaklaşık 5,5 milyar sterlin değerindeki teklifi prensipte kabul etti.

Apollo’nun daha yüksek fiyatla sürece girmesi satış planını yeniden değiştirdi. EasyJet Yönetim Kurulu artık Castlelake teklifini hissedarlara tavsiye etmeyi düşünmüyor.

İki teklif arasındaki fark hisse başına 25 peni buluyor. Tamamen seyreltilmiş sermaye üzerinden fark yaklaşık 200 milyon sterline yaklaşıyor.

Castlelake, 3 Ağustos’a kadar bağlayıcı teklif açıklamak veya süreçten çekilmek zorunda. Şirketin Apollo’ya karşı fiyatını yeniden artırıp artırmayacağı henüz bilinmiyor.

Anlaşma henüz kesinleşmedi

Apollo önerisi, İngiltere’nin şirket satın alma kuralları kapsamında henüz bağlayıcı teklif niteliği taşımıyor. Tarafların temel mali koşullarda anlaşması işlemin tamamlanacağı anlamına gelmiyor.

Apollo’nun EasyJet üzerindeki incelemesini tatmin edici şekilde tamamlaması gerekiyor. Tarafların kesin işlem belgeleri ve hisse alternatifi üzerinde anlaşması da ön koşullar arasında bulunuyor.

EasyJet Yönetim Kurulunun kesin teklifi oy birliğiyle desteklemesi gerekecek. Şirkette hisse sahibi yönetim kurulu üyeleri de işlem lehine geri dönülmez taahhüt verecek.

Apollo, 7 Ağustos Londra saatiyle 17.00’ye kadar kesin teklif açıklamak zorunda. Şirket süre sonunda bağlayıcı teklif sunmazsa satın alma niyetinden vazgeçtiğini ilan edecek.

EasyJet, mevcut aşamada hissedarların herhangi bir işlem yapmamasını istedi. Yönetim, koşullar ilerledikçe piyasaya yeni açıklama yapacak.

Finansman öz kaynak ve borçla sağlanacak

Apollo, EasyJet satın almasını taahhüt edilmiş öz kaynak ve borç finansmanıyla karşılamayı planlıyor. Apollo fonları işlemin öz kaynak bölümünü sağlayacak.

Barclays, nakit teklif için gereken borç finansmanını düzenleyebileceğine dair Apollo’ya güven mektubu verdi. Finansman yapısı, teklifin tamamen nakit bölümünün karşılanmasını hedefliyor.

Apollo ayrıca rekabet izinleri için gereken adımları atacağını taahhüt etti. Yatırım şirketi, Avrupa Birliği Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamındaki izinler için de gerekli süreci yürütecek.

Diğer düzenleyici şartlarda Apollo elinden gelen en yüksek çabayı göstermeyi kabul etti. Havayolu sahipliğine ilişkin Avrupa kuralları, işlemin hukuki yapısında belirleyici rol oynayacak.

Castlelake de önceki teklifinde Avrupa Birliği sahiplik şartlarını karşılayacak bir yapı önermişti. Yeni sürecin düzenleyici incelemesi, yalnızca teklif fiyatına değil mülkiyet modeline de odaklanacak.

Apollo mevcut stratejiyi korumayı planlıyor

Apollo, EasyJet’in düşük maliyetli havayolu modelini geliştiren mevcut stratejisini destekliyor. Yatırım şirketi, filodaki daha yüksek kapasiteli uçakların payını artırmayı hedefliyor.

Yan gelirlerin ve sadakat programlarının genişletilmesi de planın temel başlıkları arasında yer alıyor. Apollo, EasyJet Holidays biriminin daha büyük ve kalıcı bir gelir kaynağına dönüşebileceğini değerlendiriyor.

Şirketin özel mülkiyete geçmesi, yönetimin daha uzun vadeli yatırım kararları almasını kolaylaştırabilir. Apollo, ilave sermayenin operasyonel ve ticari hedefleri hızlandıracağını düşünüyor.

EasyJet markası satın alma sonrasında kullanılmaya devam edecek. Apollo, kurucu Stelios Haji-Ioannou’nun yatırım şirketi easyGroup ile yürürlükte bulunan marka lisansını değiştirmeyi planlamıyor.

Apollo, çalışanların korunması ve kilit personelin şirkette tutulması gerektiğini belirtti. Yatırım şirketi, havacılık sektöründeki deneyimini EasyJet yönetimi ve çalışanlarının bilgisiyle birleştirmeyi hedefliyor.

Havacılıkta satın alma ilgisi güçleniyor

EasyJet için iki yatırım grubunun rekabete girmesi, Avrupa havacılık varlıklarına yönelik ilgiyi gösteriyor. Büyük havalimanlarındaki slotlar ve yeni uçak teslimat hakları şirket değerlemelerinde öne çıkıyor.

Havayolları yüksek yakıt maliyetleri, jeopolitik riskler ve değişken yolcu talebiyle karşılaşıyor. Özel sermaye grupları ise zayıf borsa değerlemelerini uzun vadeli satın alma fırsatı olarak görebiliyor.

EasyJet’in ana havalimanlarındaki güçlü konumu, şirkete düşük maliyetli rakiplerinden farklı bir yapı kazandırıyor. Paket tatil faaliyetleri de yalnızca bilet gelirlerine dayalı modeli çeşitlendiriyor.

Öte yandan özel şirket yapısı, yatırımcıların EasyJet’in günlük piyasa baskısından uzaklaşacağını hesaplamasına dayanıyor. Borç finansmanının maliyeti ve düzenleyici izinler işlemin temel risklerini oluşturacak.

Sürecin kısa vadeli yönünü Apollo’nun kesin teklif hazırlığı ve Castlelake’in vereceği karşılık belirleyecek. Yeni bir fiyat artışı, EasyJet için satın alma yarışını bir sonraki aşamaya taşıyabilir.