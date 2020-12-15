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EBRD, İzmir Metro Projesi için 80 milyon euroya kadar kredi sağlayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İzmir Metro Projesi için 80 milyon euroya kadar kredi sağlayacak.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne  sağlanacak 80 milyon euroya kadar kredi ile metro projesinin Buca metro hattı bölümünün  tamamlanması hedefleniyor. Buca hattı toplam 19,5 kilometrelik metro yapımını  içeriyor.

Açıklamada toplam proje maliyetinin 652 milyon euro olduğunun altı  çizildi. Konsept gözden geçirme süreci tamamlanan kredi için nihai onayın 24 Şubat 2021'de planlandığı belirtildi.