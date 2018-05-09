EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

09 Mayıs 2018

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 4,4'e çıkardı.

Banka bugün yayımladığı raporda, Orta ve Doğu Avrupa'nın bu yıl önceden öngörülenden daha hızlı yekilde büyüyeceğini tahmin ettiklerini, ancak global faiz oranlarının artması halinde şirketlerin borç seviyelerinde yaşanacak artışın bu bölgede büyümeyi zayıflatabileceğini de vurguladı.

EBRD, Türk ekonomisi için 2018 GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,4'e yükseltirken, 2019 yılı için büyüme tahminini de yüzde 4,2 olarak ortaya koydu.

"Türk ekonomisi aşırı ısınıyor"

Raporda, "Türkiye'den ısrarcı çift haneli enflasyon, büyümeli uzun vadeli potansiyel seviyesinin üzerine çıkartmak için uygulamaya konan genişlemeci maliye ve para politikalarını yansıtıyor ve bu politikalar ekonominin aşırı ısınmasına yol açıyor" değerlendirmesine yer verildi.

IMF: Türkiye ekonomisi aşırı ısındı

Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri için 2018 büyüme tahminini yüzde 3'den 3,3'e çıkaran EBRD, güney-doğu Avrupa için büyüme beklentisini de yüzde 3,3'ten 3,6'ya yükseltti. Orta Avrupa ve Baltık için yüzde 3,3 olan 2019 büyüme beklentisi, güney-doğu Avrupa için yüzde 3.5 oldu.

Doğu Avrupa ve Kafkaslar için 2018 büyüme tahmini de yüzde 2,7'den 3'e çıkarıldı. 2019 beklentisi yüzde 3,3 olarak belirlendi.

EBRD, Rusya için 2018 büyüme tahminini yüzde 1,7'den 1,5'e indirirken, 2019 tahmini yüzde 1,5 olarak açıkladı.

Orta Asya için 2018 beklentisi yüzde 4,4 olarak korundu ve 2019 için büyüme tahmini yüzde 4,5 olarak ifade edildi.