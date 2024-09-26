EBRD Türkiye’nin büyüme tahminini sabit tuttu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini değiştimedi.

EBRD'nin 'Bölgesel Ekonomik Beklentiler' raporunda, Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahmini yüzde 2,7'de sabit kaldı.

2025'teki büyüme beklentisi yüzde 3

Bloomberght'in haberine göre, Türkiye'nin 2025'te büyüme beklentisi, büyümeyi hızlandırıcı güçlerin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışla yüzde 3'e çıkabilir.

Banka, EBRD bölgelerinde büyümenin 2024'te yüzde 2,8 ve 2025'te ise yüzde 3,5'e olacağını öngörürken aşağı yönlü bir revizyona işaret etti.

Raporda ayrıca, son politika değişiklikleri ve Haziran 2024'te Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listesinden çıkarmasının yatırımcı güvenini artırdığı vurgulandı.

Banka Türkiye ekonomisindeki temel riskleri; yüksek enflasyon, Türk lirasının reel değerlenmesinin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, jeopolitik gerginlikler, kapsamlı kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları göz önüne alındığında sıkı küresel finansman koşulları olarak tanımladı.

Rapora göre cari açığın azaldığı ancak kısa vadeli dış borcun milli gelirin yüzde 20'sine eşdeğer yüksek kaldığı kaydedildi.

2,5 milyar euroluk yatırım

EBRD, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 2,5 milyar euroluk rekor bir yatırım yapmış ve bunun yarısından çoğu ülkenin yeşil geçişini destekleyen projelere ayrılmıştı.

EBRD tarafından yakın zamanda yayınlanan bir ülke raporunda, Türkiye'nin üretkenliği artırması, insan sermayesi gelişimini iyileştirmesi ve özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi ifade edildi.

Yapısal reform gündemini canlandırmak ve ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini etkileyen sistemik sorunları ele almak da Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ulaşmasına yardımcı olabilecek önlemler olarak belirlendi.