EBRD'den 2025 için yeni öngörü! 'Türkiye’de finansal riskler artıyor'

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminini, iç ve dış talepteki zayıflama ile sıkı para politikası nedeniyle aşağı yönlü güncelledi. Şubat 2025 raporunda yüzde 3 olarak öngörülen büyüme beklentisi, yüzde 2,8’e çekildi.

EBRD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 3,5 olarak korudu.

Banka, bu tahminlerini bugün yayımladığı Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda paylaştı. Raporda, EBRD’nin faaliyet gösterdiği bölgeler için 2025 yılı büyüme tahmini de yüzde 3’e revize edilerek 0,2 puanlık bir düşüş yaşandığı belirtildi.

"Belirsizlik ve talep zayıflığı büyümeyi baskılıyor"

EBRD’nin değerlendirmesinde, "Revizyon, artan küresel politika belirsizliği, zayıflayan dış talep ve ithalat tarifelerinde ilan edilen artışların doğrudan ve dolaylı etkilerinin bir sonucudur" ifadesine yer verildi.

Türkiye’ye yönelik aşağı yönlü revizyonun gerekçeleri arasında, iç talep üzerindeki baskının yanı sıra küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve finansal koşullardaki sıkılaşma gösterildi.

Banka, halen yüksek seyreden enflasyonun yanı sıra küresel finansal koşullardaki daralmanın Türkiye’nin kısa vadeli dış finansman ihtiyacı üzerindeki riskleri artırdığını belirtti.