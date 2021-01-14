EBRD'den en fazla yatırımı Türkiye aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) şirketlerin COVID-19 salgınını ekonomik etkisinden daha az yaralanmasını sağlamak için yatırımlarını 2020 yılında 11 milyar Euro ile rekor düzeye yükseltirken Türkiye 1,7 milyar Euro ile en yüksek yatırımı alan ülke oldu.

EBRD'nin açıklanan yıllık faaliyet raporunda Türkiye'nin toplam 11 milyar Euro değerinde olan yatırımdan en büyük payı 1,7 milyar Euro ile aldığı ve Mısır'ı geçerek en fazla yatırım yapılan ülke pozisyonuna yükseldiği açıklandı. Raporda, söz konusu yatırımların yarısından fazlasının yerel bankalara yapıldığı belirtildi.

“Ekonomi yönetimindeki değişim güven tesis etti”

EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink Türkiye'de geleceğe yönelik beklentilerin genel olarak iyileştiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti, "Türkiye'ye baktığınızda merkez bankası başkanı ve maliye bakanının değişmesiyle birlikte güven yeniden tesis edildi ve bu da TL'deki değer kazanımı ile açık bir şekilde görülebiliyor.”

EBRD geçtiğimiz yıl salgından etkilenen mevcut müşterileri için acil kısa vadeli likidite, işletme sermayesi, ticaret finansmanı ve yeniden yapılandırma sağlamaya odaklandı. Rigterink, bankanın kârının 2019 yılındaki 1.4 milyar Euro’dan 2020 yılında, yüzde 92,85 düşüşle, 100 milyon Euro kâra gerilediğini söyledi.

EBRD'nin tam finansal raporunu önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. Büyük çoğunluğuna G7 ülkelerinin sahip olduğu EBRD, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra aralarında Afrika'dan Mısır, Tunus, Fas gibi ülkelerin de bulunduğu 38 ülkeye yatırım yapıyor.