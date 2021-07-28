EBRD'den İzmir'e 125 milyon euroluk metro kredisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon euro bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon euroluk dış finansman sözleşmesi imzaladı.

Hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık euribor + yüzde 3,20 faiz oranına sahip 125 milyon euro tutarındaki dış finansmanın sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile EBRD Altyapı Sektör Direktörü Sue Barrett tarafından eş zamanlı olarak imzalandı.

Soyer: İzmir güven veriyor

Pandemiye ve ekonomik krize rağmen, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu güç dönemde belediyemiz, iyi sicili ile kazandığı itibarının yanında yabancı yatırımcılara verdiği güven ile uzun vadeli ve düşük faiz oranı ile finansman bulmayı başarmıştır. Başarımızın en önemli unsurlarından birinin ‘uygulama gücümüz’ olduğuna inanıyorum. Yazılı ve sözlü tüm vaatlerimizi bir bir uygulayarak aşkla İzmir için çalışıyoruz” dedi.



İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro hattının şehrin en kalabalık ilçesi Buca’nın trafik sorununu modern, hızlı, çevreci ve güvenli ulaşım sağlayarak kökten çözeceğini aktaran Soyer, “Bu yatırım tamamlandığında İzmir’e daha fazla yatırımcı çekerek yeni istihdam alanı yaratacak. 1 milyar 70 milyon euro bütçeli Üçyol-Buca Metrosu yapımında, 13 firmanın katılacağı uluslararası ihale 27 Ağustos 2021’de gerçekleşecek. Projede ilk kazmayı ise yılsonuna kadar vuracağız. Konforlu ve çevre dostu ulaşım tüm İzmir’imizin hakkı. Milyonlarca hemşehrimizin hayatına olumlu etki edecek bu tarihi projenin dış finansman sözleşmesini imzalamak benim için büyük bir şeref, büyük bir onurdur” diye konuştu.

EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ise, “Bu proje İzmir için olduğu kadar operasyon ülkelerimizde bir belediyeye verdiğimiz en yüksek finansman miktarına sahip olmasından dolayı bizim için de büyük önem taşıyor. İzmir şehrinin 4,4 milyon insan için daha fazla sürdürülebilirlik sağlamaya ve kentsel çevreyi iyileştirmeye yönelik devam eden kararlılığını görmekten memnuniyet duymaktayım. EBRD olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i yeşil liderliğinden dolayı tebrik ediyor ve yaşamları iyileştirebilmek adına işbirliğini sürdürmeyi taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı

Finansman tutarı 125 milyon euroya çıktı

Üçyol–Buca Metro hattına dış finansman sağlamak için 2019 yılı Aralık ayında EBRD ile 80 milyon euro tutarında yetkilendirme mektubu imzalanmıştı. EBRD ile yaptığı görüşmeler sonrasında bu finansman tutarı 125 milyon euroya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayı içinde Üçyol-Buca Metro Hattı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon euro olmak üzere toplam 250 milyon euro tutarında yetkilendirme anlaşması imzaladı.

Önümüzdeki günlerde Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de bir yetkilendirme anlaşması imzalanması planlanıyor. Buca Metrosu için başlatılan ihale sürecinin son aşaması 27 Ağustos’ta tamamlanacak.