EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin! Büyüme beklentisi arttı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Bankanın son raporuna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, 2026 yılında ise yüzde 3,5 büyümesi öngörülüyor.

Küresel jeopolitik gerilimlerin azalması etkili oldu

EBRD'nin Mayıs 2025'te açıkladığı tahmine göre bu yıl için Türkiye büyüme beklentisi 0,3 puan, 2026 yılı için ise 0,7 puan artırılmış oldu. Söz konusu revizyonda, Suriye ve Kafkasya bölgelerindeki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğinin artması, inşaat, lojistik ve savunma sanayilerindeki olumlu gelişmelerin etkili olduğu belirtildi. Raporda, küresel finansman koşullarının sıkılaşması ve değişken risk algısının ise Türkiye için temel riskler olmaya devam ettiği ifade edildi.

Bölgesel büyüme beklentisi de revize edildi

EBRD, faaliyet gösterdiği bölgelerin genel ekonomik büyüme tahminini de 0,1 puan artırarak yüzde 3,1'e çıkardı. Bu revizyonda, küresel jeopolitik gerilimler, Çin'in ihracat pazarlarındaki artan rekabeti ve sınırlı mali alan gibi faktörlerin etkili olduğu kaydedildi. Banka, bölgesel büyümenin 2026 yılında yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin ediyor.

Rapora göre, EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar Euro'yu aşarken, mevcut yatırım portföyü ise yaklaşık 8 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.

OECD de tahminlerini revize etmişti

EBRD'nin kararının öncesinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) de Türkiye'ye ilişkin tahminlerini güncellemişti. OECD, 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye çıkarırken, enflasyon tahminini yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti. 2026 için ise büyüme öngörüsü yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürülürken, enflasyon beklentisi yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye revize edildi.