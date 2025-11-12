EBRD’den yerli dondurulmuş gıda şirketi Özgörkey’e dev finansman

Türkiye'de Feast ürünleri ile tanınan dondurulmuş gıda üreticisi Özgörkey modern ve enerji verimli teknolojiler için büyük bir yatırım aldı. EBRD, şirketin su ve elektrik tüketimini azalacak, atık miktarını en aza indirecek yeni tesisi için 50 milyon euro finansman sağladı.

Şirket yeni üretim tesisinde 90 kişiyi istihdam etmeyi planlarken, çiftçiler ve tedarikçiler için de dijital bir platform kurulacak, tarım uygulamaları ve dijital yetkinlikler geliştirilecek.

'Gıda enflasyonunu dizginlemeye yardımcı oluyor'

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar, "Sürdürülebilir uygulamaları entegre ederek ve kaynak kullanımını optimize ederek Özgörkey, rekabet gücünü artırırken çevresel etkisini azaltıyor" dedi.

Özgörkey CEO’su Erkan Tabak ise, "Bu yenilikçi model, gıda dayanıklılığını destekliyor ve Türkiye’nin dondurulmuş gıda sektöründe gıda enflasyonunu dizginlemeye yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

Özgörkey; patates kızartması, sebze, meyve, kaplamalı ürünler ve tatlılar üretiyor. Şirket, uzun vadeli dondurulmuş gıda depolama kapasitesini artırarak ve sözleşmeli tarımı teşvik ederek gıda güvenliğini güçlendirmeyi, fiyat ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmayı hedefliyor.

EBRD, 2009’dan bu yana Türkiye’de ağırlıklı olarak özel sektör projelerine olmak üzere 22 milyar eurodan fazla yatırım gerçekleştirdi.