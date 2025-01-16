EBRD'nin Türkiye yatırımı rekor kırdı, 'ortodoks politikalara' övgü geldi

Türkiye'ye 2024'te gelen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar Euro'yla rekor seviyeye ulaştı. Türkiye, 5 yıldır üst üste bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke oldu.

Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar Euro, 2022'de 1,6 milyar Euro yatırım yaptı.

EBRD'nin geçen yılki rekor yatırımında Türkiye'deki özel sektörün yeşil dönüşüm iştahı ve deprem bölgesine yönelik devam eden destek programı kapsamındaki projeler etkili oldu.

100 Euro'dan 16'sı Türkiye'ye

Türkiye'deki projeler, bankanın 2024'te faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 16,6 milyar avroluk toplam yatırımının da yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu. Böylece, Türkiye EBRD'nin üst üste 5 yıldır en fazla yatırım yaptığı ülke pozisyonunu korudu. Türkiye'yi, Ukrayna ve Mısır takip etti.

Söz konusu 2,6 milyar avroluk yatırımın yüzde 60'ını yeşil dönüşüm projeleri oluşturdu.

Banka, geçen yıl deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar avroluk destek programının büyük bir kısmını bölgedeki altyapı projelerine sağladı.

Geçen yılki yatırımlarla EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları 22 milyar avronun üzerine çıktı.

Hangi sektörlere yatırım yapılıyor?

EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, Türkiye'deki yatırımların yaklaşık yüzde 60'ının yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve kaynak verimliliği gibi yeşil dönüşüm projelerine ayrılmasının önemli olduğunu, bunun kamu ve özel sektörün dönüşümü hızlandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

'Ortodoks politikalara övgü'

EBRD'nin yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, kamu ve özel sektör aktörleriyle etkili işbirliği geliştirdiğini söyleyen Falcetti, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"EBRD, uzun vadede Türkiye'de. Uzun vadeli bir yatırım görünümüne sahip olmamız için en önemli şey, istikrarlı bir yatırım ortamıdır. Bu nedenle ülkedeki ekonomik gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de yatırımcı güveninde bir iyileşme görmekten memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde ekonomide Ortodoks politikalara yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve doğru yapısal reformlarla daha fazla iyileşme potansiyelinin olduğuna inanıyoruz. Bizim için önemli olan ekonomik istikrarın devam etmesi. Bu açıdan, Türkiye'yi daha yeşil, daha kapsayıcı, rekabetçi ve entegre bir ekonomi olma yolculuğunda desteklemeye devam etmeyi umuyoruz."