EBSO Başkanı: Almanya'dan en çok vize reddi alan şehir, ülkenin ticaret partneri İzmir

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla, İZTO ve EBSO'nun ev sahipliğinde, Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği Günü Toplantısı gerçekleştirildi. Programa İzmir'den 250, Almanya'dan 32 firma katıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, etkinlikte yaptığı konuşmada "İzmir ekonomisi inşaattan enerjiye, teknolojiden telekomünikasyon ve gıdaya kadar geniş bir yelpazede şekilleniyor. Bu geniş yelpaze de Alman firmaların dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı.

"İş insanlarının vize sorunu çözülsün!"

Ülke sanayisinin yüzde 8'ini, ihracatının ise yüzde 9,3'ünü İzmir'in karşıladığını belirten Ender Yorgancılar, iki ülkenin ticaret hacminin karşılıklı olarak büyütülmesi için vize sorununun çözülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Vize için randevu alma süreci maalesef ki çok uzun, randevu alabildikten sonraki bekleme süreci de uzuyor, vize alabilenlerin çoğu kısa süreli vize alabiliyor veya ret görüyor. Üyelerimiz fuarlara gidemiyor, teknik ekiplerimiz makine kurulumu için vize alamıyor. Almanya vize ret oranı ile listemizde 7. sırada. Almanya'dan en fazla ret yiyen şehir, Almanya'nın 1. sıradaki ticaret partneri olan İzmir. O nedenle Büyükelçimizden ricamız, iş insanlarımızın bu vize sıkıntısının hızla çözümlenmesi yönündeki kıymetli desteğidir."

İthalat ve ihracat hacmi 15 milyar doların üzerinde

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Almanya'nın birçok alanda Türkiye'nin en önemli ekonomik partnerleri arasında yer aldığına değinerek, "Bu yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya yapılan ihracatımız 15,3 milyar dolar, ithalatımız ise 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın sonunda ihracatımızın geçmiş üç yılda 17-19 milyar dolar bandında gerçekleşen rakamları geride bırakacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.