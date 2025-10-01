EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’dan OVP’ye destek
Eylül ayı meclis toplantısında sanayicilere seslenen Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “OVP’yi çok önemsiyorum. Mehmet Şimşek ve ekibinin bu konuya olan hassasiyetini, hedeflerini de biliyorum. Bu programa güvenim tam. Önümüzdeki sürece en az hasarla nasıl geçmeliyiz konusunun hesabını yapmamız lazım. Para politikasının yine sıkılaşacağı bir sürecin içinde yaşayacağız. Önümüzdeki mayıs ayına kadar bu devam edecek” dedi.
Özlem SARSIN - İZMİR
Sanayicilerle, 1 Ekim’de hayata geçecek olan Sahte ve Yanıltıcı Belge Kullanımı uygulaması konusunda endişelerini de paylaşan Yorgancılar, kayıtlarında sahte fatura çıktığı iddia edilen ve tespit edilen mükelleflerin, bilerek ve bilmeyerek olduğuna bakılmaksızın vergi kaçakçılığı suçu kapsamında değerlendirme yapılacağını hatırlattı. Yorgancılar bu konuda şunları söyledi, “Maliye bu düzenleme ile Vergi Usul Kanunu madde 3/B hükmünde ispat külfetini tamamen mükellefe yüklemek suretiyle suçsuzluğunu ispat etmeye zorlanacaktır. Düzgün mükelleflerden kayıtlarına hiçbir bilgisi olmadan sahte belge intikal etmiş, kandırılmış olan mükellefler, hukukun temel ilkesi “masumiyet karinesi” nin ortadan kaldırılarak hukukun temel kurallarına aykırı bir düzenleme ile karşı karşıya kalınacaktır. İhracata dayalı KDV iade sorunları başlayacak, kamu ihalelerinde ve kamu iş birliklerinde doğrudan doğruya engelleme olabilecek, bankaların sağladığı kamu destekli kredilerden yararlanılamayacak, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar olumsuz etkilenecek, hakkında sahte belge kullanımı olduğu için ürettiği malların satışı yapılamayacak.”
Uygulama nedeni ile sanayicilerin zor bir durum ile karşı karşıya kalmaması için koruyucu tedbir önerilerinde bulunan Yorgancılar, “Akredite tedarikçi listesi oluşturulmalı. Satın alma prosedürleri yazılı hale getirilmeli. İç denetim birimleri kurulmalı. Üretici ve ithalatçıdan doğrudan temin tercih edilmeli. Tedarikçinin geçmiş faaliyetleri sorgulanmalı ve tedarikçi yerinde ziyaret edilmeli. Tüm personel sahte belge konusunda eğitilmeli. Fatura teyidi yapılmadan ödeme başlatılmamalı. Ödemeler satıcının banka hesabına yapılmalı. Hamiline çek/nakit gibi yöntemlerden kaçınılmalı. Sevk irsaliyesi, GPS/PTS kayıtları, taşıma belgesi saklanmalı. Kantar fişi, kalite tutanakları ve depo giriş belgeleri arşivlenmeli” dedi.