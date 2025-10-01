EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’dan OVP’ye destek

Özlem SARSIN - İZMİR

Sanayicilerle, 1 Ekim’de haya­ta geçecek olan Sahte ve Yanıltıcı Belge Kullanımı uygulaması ko­nusunda endişelerini de paylaşan Yorgancılar, kayıtlarında sahte fa­tura çıktığı iddia edilen ve tespit edilen mükelleflerin, bilerek ve bilmeyerek olduğuna bakılmak­sızın vergi kaçakçılığı suçu kap­samında değerlendirme yapılaca­ğını hatırlattı. Yorgancılar bu ko­nuda şunları söyledi, “Maliye bu düzenleme ile Vergi Usul Kanunu madde 3/B hükmünde ispat kül­fetini tamamen mükellefe yükle­mek suretiyle suçsuzluğunu is­pat etmeye zorlanacaktır. Düzgün mükelleflerden kayıtlarına hiçbir bilgisi olmadan sahte belge intikal etmiş, kandırılmış olan mükellef­ler, hukukun temel ilkesi “masu­miyet karinesi” nin ortadan kal­dırılarak hukukun temel kuralla­rına aykırı bir düzenleme ile karşı karşıya kalınacaktır. İhracata da­yalı KDV iade sorunları başlaya­cak, kamu ihalelerinde ve kamu iş birliklerinde doğrudan doğru­ya engelleme olabilecek, bankala­rın sağladığı kamu destekli kredi­lerden yararlanılamayacak, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar olumsuz etkilenecek, hakkında sahte belge kullanımı olduğu için ürettiği malların satışı yapılama­yacak.”

Uygulama nedeni ile sanayicile­rin zor bir durum ile karşı karşıya kalmaması için koruyucu tedbir önerilerinde bulunan Yorgancılar, “Akredite tedarikçi listesi oluştu­rulmalı. Satın alma prosedürleri yazılı hale getirilmeli. İç denetim birimleri kurulmalı. Üretici ve it­halatçıdan doğrudan temin tercih edilmeli. Tedarikçinin geçmiş faa­liyetleri sorgulanmalı ve tedarikçi yerinde ziyaret edilmeli. Tüm per­sonel sahte belge konusunda eği­tilmeli. Fatura teyidi yapılmadan ödeme başlatılmamalı. Ödemeler satıcının banka hesabına yapıl­malı. Hamiline çek/nakit gibi yön­temlerden kaçınılmalı. Sevk irsa­liyesi, GPS/PTS kayıtları, taşıma belgesi saklanmalı. Kantar fişi, ka­lite tutanakları ve depo giriş belge­leri arşivlenmeli” dedi.