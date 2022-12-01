EBSO Başkanı Yorgancılar büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme verilerinin beklentilerle uyumlu gerçekleştiğini belirtti.

Yorgancılar, yaptığı açıklamada, enflasyondan korunmak amacıyla vatandaşların talebini öne çektiği, canlı dış turizmin katkı verdiği temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 3,9, yılın 9 aylık bölümünde ise yüzde 6,2 büyüdüğünü kaydetti.

Beklentilere uygun gerçekleşen büyümenin yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise durma noktasına geldiğine işaret eden Yorgancılar, "Yılın son çeyreğinde de bu eğilimin devam etme olasılığı yüksektir. Dolayısıyla ekonomide bir makas değişimi yaşanmaktadır. 2023 yılının ilk çeyreğinde tüketim çekişli yapay bir büyüme yaşanacak olsa da oldukça zorlu bir 2023 yılı bizi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Ekonomide küresel düzeyde yavaşlamanın hatta stagflasyon eğilimlerinin belirginleştiğine işaret eden Yorgancılar, sanayi sektörünün yavaşlayan dış talep, krediye erişimdeki sorunlar, maliyetlerdeki artışlar ve döviz kuru kaynaklı bilinmezlerle karşı karşıya olduğunu savundu.

Yorgancılar, bu dönemde üretim ve istihdamı destekleyecek yeni adımlara acilen ihtiyaç bulunduğunu da kaydetti.