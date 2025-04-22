ECB Anketi: 2025 yılı enflasyon tahmini yükseltildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi'nde Euro Bölgesi'ne yönelik bu yıla ait enflasyon beklentileri açıklandı.

Ankette, Euro Bölgesi enflasyonun tahminlerinin öncekilere göre daha yükseldiği görüldü. Ancak, ECB'nin yüzde 2 hedefinde sabitleneceği tahmin edildi.

Büyüme görünümü de revize edildi

Politika müzakerelerinde önemli bir girdi olan ECB anketi, 2025 enflasyonunun üç ay önce tahmin edilen yüzde 2,1'in üzerinde ortalama yüzde 2,2 olacağını gösterdi. 2026 rakamı ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'ye çıkarıldı.

Ancak, ECB'nin projeksiyon toplama son tarihinin 4 Nisan olması ve ABD'nin düzensiz ticaret politikası nedeniyle o tarihten bu yana finansal piyasaların önemli ölçüde değişmesi nedeniyle bu rakamlar geçmişe göre daha az önemli olabilir.

Anket, büyüme görünümünde yalnızca küçük bir revizyon gösterdi ve 2025 genişlemesini önceki yüzde 1,0 rakamına kıyasla yüzde 0,9 olarak belirledi. Bu da ticaret gerginliğinin tamamının henüz hesaba katılmadığını gösteriyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce tam bir ticaret savaşının büyümeden yğzde 0,5'e kadar bir düşüşe yol açabileceğini ileri sürmüştü.

ECB, geçtğimiz hafta perşembe günü faiz oranlarını bir yılda yedinci kez düşürmüştü.