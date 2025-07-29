ECB anketi açıkladı: Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi düşüşte

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından gerçekleştirilen son anket, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ortaya koydu. Bu durum, son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışlarının yavaşladığına dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

1 yıllık enflasyon beklentisinde düşüş

ECB'nin 19.000 yetişkinin katılımıyla düzenlediği ankete göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentilerinin medyanı haziran ayında yüzde 2,6'ya geriledi. Mayıs ayında bu oran yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti. Uzun vadeli beklentilere bakıldığında ise, üç yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 2,4'te sabit kalırken, beş yıl sonrası beklentisi yüzde 2,1 olarak değişmedi.

Son 13 ayda ECB, enflasyonu yüzde 2'lik hedef seviyesine yaklaştırmak amacıyla faiz oranlarını yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşürme yoluna gitmişti. Merkez bankası, bu ayki toplantısında faizleri sabit tutma kararı alarak, enflasyonun orta vadede hedeflenen seviyede kalacağına dair güvenini bir kez daha gösterdi.

Tüketici enflasyon beklentileri, her zaman gerçek fiyat hareketlerinin en doğru göstergesi olmasa da, ECB bu beklentileri yakından takip ediyor. Zira bu beklentiler, ücret belirleme süreçlerini doğrudan etkileyerek genel fiyat dinamikleri üzerinde belirleyici olabiliyor.

Anketin diğer bulgularına göre, tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için nominal gelir artışı beklentisi yüzde 1,0'de sabit kaldı. İlginç bir şekilde, yüksek gelir grubundaki tüketicilerin beklentilerini bir miktar düşürdüğü, düşük gelir grubundakilerin ise artırdığı gözlendi.