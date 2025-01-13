ECB baş ekonomisti Lane: Faiz oranları hızlı düşerse hizmet enflasyonunu kontrol etmek zorlaşacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Avusturya merkezli Der Standard gazetesine verdiği röportajda, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl para politikasını gevşetme ihtimaline değindi.

Lane, böyle bir kararın resesyona yol açmayacak ve enflasyonu kontrol altına almada gereksiz gecikmelere neden olmayacak bir dengeye oturması gerektiğini vurguladı. Lane, “Faiz oranları çok hızlı düşerse, hizmet enflasyonunu kontrol altına almak zorlaşacaktır” ifadelerini kullandı.

"Enflasyon önemli ölçüde hedefin altına düşebilir"

Ayrıca, “Ancak faiz oranlarının çok uzun süre çok yüksek kalmasını da istemiyoruz, çünkü bu enflasyon ivmesini öyle zayıflatır ki dezenflasyon süreci %2'de durmaz, ancak enflasyon önemli ölçüde hedefin altına düşebilir” diyerek faiz politikasının dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirtti.