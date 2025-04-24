ECB Baş Ekonomisti Lane: Ticaret savaşları AB'ye resesyon getirmez

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, küresel ticari gerilimlerin Euro bölgesi için ciddi bir ekonomik daralma anlamına gelmediğini savundu. Bloomberg Televizyonu’na verdiği röportajda konuşan Lane, özellikle ABD’nin gümrük tarifelerinden kaynaklanan baskının genişlemeyi yavaşlatsa da, Euro bölgesinin resesyona sürüklenmesini beklemediğini söyledi.

Lane, "Bir düşüş var, ancak bunun biraz daha az bir düşüş olduğunu söylemek önemlidir" ifadesini kullanarak, 20 üyeli Euro bölgesinin yalnızca ABD ile değil, birçok farklı ülkeyle ekonomik bağlara sahip olduğunu ve bu çeşitliliğin bölgeyi koruduğunu vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası, 2025 yılı için bölge ekonomisinin yüzde 0,9 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Ancak bu öngörü, Haziran ayında yapılacak bir sonraki para politikası toplantısında güncellenecek. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise geçtiğimiz günlerde Euro bölgesi için büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,8'e düşürdü.