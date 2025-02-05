ECB Başkan Yardımcısı Guindos’dan enflasyon yorumu!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Hospodarske, Noviny Gazetesi'ne verdiği demeçte enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine yaklaşmakta olduğunu kaydetti.

"Para politikası kısıtlamalarını azalttık"

Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaştığını gördüklerinden beri para politikası kısıtlamalarını azalttıklarını kaydeden Guindos, şu açıklamalarda bulundu:

"Önceden belirlenmiş bir yol izlemediğimiz ve gelen ekonomik verilere dayanarak toplantı toplantı karar vereceğimiz konusunda çok net olduk. Bunun nedeni belirsizlik seviyesinin çok yüksek olmasıdır.

Enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize yaklaştığını gördüğümüzden beri para politikamızın kısıtlamalarını azaltıyoruz. Faizlerin ne kadar düşeceği, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize yaklaştığını teyit eden verilere bağlıdır.

Bunun bu yıl gerçekleşeceğinden eminiz, ancak özellikle jeopolitik durumla ilgili olarak dikkate almamız gereken bir dizi belirsizlik var. Dolayısıyla, mevcut koşullar altında mevcut yörüngemiz net olsa bile, kimse faiz oranlarının hangi seviyeye ulaşacağını bilmiyor."

"Ücret artışının yavaşlamasını bekliyoruz"

Enflasyonun tüm bileşenlerinin paralel gelişmeler göstermediğini kaydeden Guindos, hizmet enflasyonunun yavaşlamaya başlamasının önemli olduğunu belirtti:

"Bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz çünkü hizmetler ücrete çok duyarlıdır ve ücret artışının yavaşlamaya başlamasını bekliyoruz. Kurumsal anketlerimizin de ücret dinamiklerinin yavaşlamaya başlayacağına dair inancımızı teyit ettiğini görüyoruz, dolayısıyla bunun hizmet enflasyonunu düşürmeye yardımcı olmasını bekliyoruz."

"Manşet enflasyon artabilir"

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Hospodarske, manşet enflasyonda bir artış görülebileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ortalama olarak, çoğunlukla enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkileri nedeniyle önümüzdeki birkaç ay boyunca manşet enflasyonda bir artış görebiliriz.

Bununla birlikte, manşet enflasyonun bahar aylarından itibaren yavaşlamaya başlayacağına ve sürdürülebilir bir temelde yüzde 2'lik hedefimize doğru yakınsayacağına inanıyoruz."

ECB, politika faizi düşürmüştü

Avrupa Merkez Bankası, (ECB) yılın ilk yönetim kurulu toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü..

Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirirken; refinansman faizi yüzde 2,90 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 3,15'e çekmişti.