ECB Başkanı: "Gerçek bir ticaret savaşına girmemizin ciddi sonuçları olur"

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, AB'nin ABD tarifelerine yönelik aldığı karşılık önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz. ABD'yi uygulanan tarifeleri derhal iptal etmeye çağırıyoruz" dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise ticaret savaşlarının küresel ekonomiye zarar vereceğini kaydederek, "Ticareti önemli ölçüde azaltılacak gerçek bir ticaret savaşına girersek bunun ciddi sonuçları olur" dedi. AA'da yer alan habere göre, Avrupa ekonomisinin ABD'nin tutumu nedeniyle kâr ve pazar payı kaybı ihtimalinin endişeleri artırdığını ifade eden analistler, AB'nin tarifelere yönelik misilleme adımlarının yakından izlendiğini belirtti.

Borsalarda pozitif seyir söz konusu

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta değişmeyerek ECB yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 541,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.555,49 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.553,59 puandan işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 37.869 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 12.828,73 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.939,99 puanda bulunuyor.