ECB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi durgunlukta, ekonomi kısa vadede zayıf kalacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında Euro Bölgesi ekonomisinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde durgunluğa girdiğini ve kısa vadede zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi.

ECB’nin sıkı para politikalarının etkisinin sürdüğünü belirten Lagarde, finansman koşullarının sıkı olduğunu ve bu durumun yatırımları baskıladığını ifade etti.

"Ekonomi geçen yılın 4. çeyreğinde bir durgunluğa girdi, hâlâ kısa vadede zayıf kalmaya devam edecek. İmalat tarafında daralma sürerken, hizmetler sektöründe genişleme görülüyor. İş gücü piyasası son birkaç ayda zayıflamış olsa da hâlâ sağlam. Kredi maliyetleri zamanla düşecek ve bu, yatırımları artıracaktır" dedi.

Enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi, enerji fiyatları etkili oldu

Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık yüzde 2,4 seviyesine yükseldiğini belirterek, bunun başlıca nedenlerinden birinin artan enerji fiyatları olduğunu ifade etti.

"Enflasyona baktığımızda, yıllık yüzde 2,4 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı yönlü tetikleyen ana unsurlardan biri oldu" dedi.

ECB Başkanı, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ECB’nin yüzde 2’lik hedefine yaklaşmakta olduğunu vurguladı. Ancak faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını belirten Lagarde, kararlarını ekonomik veriler doğrultusunda alacaklarını söyledi.

Faiz indirimi için net bir takvim yok

ECB Başkanı, faiz indirimine ilişkin kesin bir takvim vermedi. Piyasalar, 2024 ortalarında ECB’nin faiz indirimine başlayabileceğini fiyatlarken, Lagarde kararların gelen ekonomik verilere bağlı olarak alınacağını ifade etti.

Finansman koşullarının hâlâ sıkı olduğunu belirten Lagarde, kredi maliyetlerindeki düşüşün zamanla yatırımları teşvik edeceğini söyledi.

7 Şubat’ta nötr faiz oranı çalışması açıklanacak

ECB Başkanı ayrıca, 7 Şubat'ta nötr faiz oranıyla ilgili bir çalışma yayınlayacaklarını duyurdu. Nötr faiz oranı, ekonomide ne enflasyonu artıran ne de daraltan denge faiz oranı olarak tanımlanıyor.

Bu çalışmanın, ECB’nin gelecekteki faiz kararlarına dair daha fazla ipucu sunması bekleniyor.