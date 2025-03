ECB Başkanı Lagarde: Veriler gerektirirse faiz indirimi yapacağız

Takip Et

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ikinci toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, zayıflayan ekonomiye karşı altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına her zamanki gibi para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomik büyümeye, risklere ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayisinin ekonomik büyümenin önünde engel teşkil ettiğini dile getiren Lagarde, bunun yanında iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu ve işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seviyede olduğunu vurguladı.

Lagarde, "Belirsizlik, yatırımları engelliyor. Ticaret gerilimleri, büyümeyi düşürebilir." dedi. Christine Lagarde, ECB ekonomistlerinin 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminlerini 0,2 puan düşürmesini zayıf ihracat beklentileri ve yüksek ticari ve siyasi belirsizlikle gerekçelendirdi.

Yurt içi enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini anlatan Lagarde, enflasyon beklentisi göstergelerinin çoğunun yüzde 2'lik hedefe dönüşü desteklediğini belirtti.

Lagarde, "Enflasyonun temeline ilişkin çoğu ölçüm, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize yerleşeceğine işaret etmektedir." diye konuştu.

Savunma ve altyapı yatırımlarının artırılması

Ekonomik büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu aktaran ECB Başkanı Lagarde, küresel ticarette gerilimlerin büyümeyi aşağı yönlü baskılayacağını kaydetti.

Daha fazla savunma ve altyapı yatırımlarının Avro Bölgesi'nde büyümeyi artırabileceğini dile getiren Lagarde, bunun aynı zamanda enflasyon için de geçerli olduğunu söyledi.

Lagarde, bu hafta Almanya ve Avrupa Komisyonu tarafından savunma ve altyapı harcamalarını artırmak üzere açıklanan mali kurallardaki dönüşümsel değişiklikleri "devam eden bir çalışma" olarak nitelendirdi.

ECB Başkanı Lagarde, "Bu, devam eden bir çalışma. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Bunun nasıl işleyeceğini anlamak zorundayız. Zamanlama ne olacak, finansman ne olacak ki daha sonra sonuçlara varabilelim ve büyümeye ne kadar katkıda bulunacağını ve nihayetinde enflasyon üzerinde nasıl etkisi olacağını takdir edebilelim." şeklinde konuştu.

Lagarde, ECB'nin hükümetlerin daha fazla savunma harcamasını finanse etmesine yardımcı olmak gibi bir rolü olmadığını ve bankanın fiyat istikrarı misyonuna sadık kalacağını da vurguladı.

Christine Lagarde, son verilerin Avro Bölgesi'nde kredilerin son zamanlarda bir miktar arttığına işaret ettiğini açıklayarak, parasal sıkılaşmanın kusursuz olduğunu savundu.

"Her yerde riskler, belirsizlik var"

Her zaman olduğu gibi verilere bağlı olacaklarını dile getiren Lagarde, "Çok büyük belirsizliğimiz var. Bazı insanlar olağanüstü belirsizlik sıfatını kullandılar ve biz de bunun yüksek mi ve yükseliyor mu olduğunu tartıştık ancak her şeyin bittiğini söylemek yeterli. Dolayısıyla her yerde riskler, belirsizlik var." dedi.

Christine Lagarde, bugünkü faiz indirme kararının oy birliğiyle alındığını ve sadece Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve sıkı para politikasının destekçisi olarak bilinen Robert Holzmann'ın çekimser kaldığını aktardı.

Lagarde, "Bu (karar), ekonominin durumu, projeksiyonlarımız ve karşı karşıya olduğumuz riskler konusunda masanın etrafında yapılan kapsamlı tartışmalar sonucunda alındı, karar uzlaşmaydı ve hiç kimse bu karara karşı çıkmadı." diye konuştu.

Faiz oranlarının gelecekteki yönüne ilişkin soruya Lagarde'nin, ECB Konseyi'nin şu anda karşı karşıya olduğu yüksek derecede belirsizliğe işaret ederek kaçamak yanıt vermeye çalışması dikkati çekti.

Bunun yanında Christine Lagarde, ECB'nin faiz konusunda önceden taahhütte bulunmayacağını vurgulayarak, "Eğer veriler hedefimize ulaşmak için uygun para politikasının kesintiye gitmek olması gerektiğini gösteriyorsa, bunu yapacağız. Öte yandan veriler durumun böyle olmadığını gösteriyorsa, o zaman kesinti yapmayacağız ve duraklayacağız." dedi.

Gümrük tarifeleri

Lagarde, Avrupa Birliğinin ABD ile gümrük tarifeleri müzakerelerine "güçlü pozisyonda" girmesi gerektiğini belirterek, gümrük tarifelerinin ekonomi için olumsuz olduğunu söyledi.

"Daha gerçekleşmeden bile olumsuz." diyen Lagarde, "Çünkü oluşturulan belirsizlik ve sadece bu tarife artışları ve potansiyel misilleme tehdidinden kaynaklanan zayıflamış güven, yatırımları, tüketimi, istihdam kararlarını, işe alımları ve geri kalan her şeyi frenliyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Almanya'da hükümette başbakan olarak görev alması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in mali paket konusunda Sosyal Demokrat Partisi (SPD) anlaşmasından sonra yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliği için "Tehdit karşısında ne gerekiyorsa yapmalıyız." dediğini ve eski ECB Başkanı Mario Draghi'nin de bir zamanlar avroyu kurtarmak için bu sözleri kullandığını hatırlatması üzerine Lagarde, bu kelime seçimi hakkında yorum yapmanın kendisine düşmediğini ve bu rolün politikacılarda olduğunu vurguladı.

Bu arada ECB'nin bir sonraki faiz kararı, 17 Nisan'da açıklanacak.