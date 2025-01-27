ECB başkanı Lagarde'den merkez bankalarına bağımsızlık uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, merkez bankası bağımsızlığının dünyanın bazı bölgelerinde sorgulandığını ve politika üzerindeki daha fazla siyasi etkinin ekonomik oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Fiili bağımsızlık şüpheli

Lagarde Macaristan merkez bankası konferansında yaptığı konuşmasında "Son araştırmalar, merkez bankalarının kağıt üstündeki bağımsızlığının hiç bu kadar yaygın olmadığını gösterse de, merkez bankalarının fiili bağımsızlığının dünyanın birçok yerinde sorgulandığına şüphe yok," ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, faiz oranlarını "bu kararı almaktan esas olarak sorumlu olan kişiden çok daha iyi bildiğini" iddia ederek, Federal Rezerv'in borçlanma maliyetlerini düşürmesini talep edeceğini söyledi.