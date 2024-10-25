ECB Başkanı Lagarde'den ticaret ve enflasyon uyarısı: Uluslararası işbirliği şart

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ticaret bariyerlerinin artmasının enflasyon üzerinde yaratabileceği etkilere dair dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantılarında konuşan Lagarde, küresel ticaretteki parçalanmanın, enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği gibi küresel ekonomik büyüme üzerinde de olumsuz etkiler oluşturacağını belirtti.

Lagarde, ticaretin kısıtlanmasının, işletmelerin girdilerinin maliyetini artırarak ve alternatif tedarik seçeneklerini sınırlayarak fiyatları yukarı çekebileceğini ifade etti. Bu durumun, merkez bankalarının fiyat istikrarını koruma görevini zorlaştıracağını belirten Lagarde, uluslararası işbirliğinin bu süreçte daha kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Lagarde, “Güvenlik ve tedarik zinciri esnekliği gibi kaygıların korumacılık sarmalına dönüşmesi, ekonomik büyümeye zarar verebilir. Küresel ekonominin sağlıklı bir büyüme oranında kalabilmesi için bu alanlarda uluslararası işbirliği, her zamankinden daha fazla önem arz ediyor” dedi.