ECB Başkanı'ndan Avrupalı siyasi liderlere Trump'la işbirliği yapma çağrısı

Dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ABD'nin vergi tehdidine yönelik misilleme yapmak yerine Trump'la müzakerede bulunması gerektiğini aktaran Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, geniş çaplı bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığı ve gayrisafi yurt içi hasılada küresel bir azalmaya yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

ECB Başkanı ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın alma çağrısında bulunurken, sert bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığına da dikkat çekti.

Schnabel'den enflasyon açıklaması

ECB üyesi Isabel Schnabel ise bankanın faiz oranlarını çok fazla düşürme konusunda dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Çok fazla gevşemenin politika alanını israf edebileceği konusunda uyaran Schnabel, "Enflasyon görünümü göz önüne alındığında, gelen veriler temel çizgimizi doğrulamaya devam ederse kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Avrupa borsaları...

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 507,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 19.404 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.296 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 33.275 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 7.189 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 11.636 puandan işlem görüyor.

Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon takip edilecek.