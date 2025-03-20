ECB Başkanı'ndan enflasyon uyarısı... ABD tarifelerine dikkat!

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

Euro Bölgesi ekonomisinin geçen yıl yüzde 0,9 büyüdüğünü belirten Lagarde, 2025'in ilk aylarında imalatın daralmaya devam ettiğini, politik belirsizlikler nedeniyle yatırımların zayıf kaldığını ve rekabet alanındaki sınamaların ihracatı olumsuz etkilediğini anlattı.

"Para politikamız daha az kısıtlayıcı bir hale geliyor"

Uluslararası ticaret politikalarındaki gelişmelerin ihracata yön vereceğini ifade eden Lagarde, Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon oranının enerjideki gerilemeyle yüzde 2,3 seviyesine indiğini kaydetti. Lagarde, "ECB tahminlerine göre, enflasyon önümüzdeki aylarda hafifçe yavaşlayacak ve ardından 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 2 hedefimiz civarında seyredecek" değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, mevduat faiz oranının yüzde 2,5 seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Para politikamız anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı hale geliyor. Firmalar ve haneler için yeni borçlanma daha az masraflı hale gelirken, kredi büyümesi hızlanıyor. Aynı zamanda, geçmişteki faiz oranı artışları hala kredi stokuna aktarılıyor ve kredi verme genel olarak düşük seyrediyor" diye konuştu.

ABD tarifelerinin Avrupa ticaretine etkisi...

Avrupa'dan yapılan ithalata yüzde 25'lik bir ABD tarifesinin, ilk yılda Euro Bölgesi büyümesini yaklaşık 0,3 puan düşüreceğini vurgulayan Lagarde, Avrupa'nın ABD ithalatına tarifeleri artırma şeklinde bir tepkisinin ise bunu yaklaşık yarım puan seviyesine getireceğini söyledi.

Bu şekilde bir durum yaşanması halinde enflasyon görünümünün de belirsiz hale geleceğini belirten Lagarde, AB'nin misilleme önlemleri ve ABD'nin Avrupa ürünlerine olan talebinin azalmasından kaynaklanan daha zayıf bir Euro kurunun enflasyonu yarım puan artırabileceğini vurguladı.