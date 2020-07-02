ECB COVID-19 sebepli batık krediler için "kötü banka" modeli hazırlıyor

02 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) -19 krizi sonrası ödenmeyecek yüz milyarlarca euro değerindeki krediyle baş edebilmek için bir proje hazırlıyor.

Konuya yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre proje, eğer artan işsizlik gelirlerde düşüşe yol açarsa ve krediler ödenemeyecek konuma gelirse, ticari bankaları olası bir ikinci krizden korumayı amaçlıyor.

Konuya yakın kaynaklardan biri ECB'nin ödenmeyecek euro borcunu toplayacak "kötü banka" fikrini değerlendirmek için çalışma birimi oluşturduğunu ve projeye yönelik çalışmaların son haftalarda hız kazandığını söyledi.

ECB’den kötü banka modeli üzerinde çalışılıp çalışılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.