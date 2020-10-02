ECB: Dijital euro çalışmaları hızlandırılacak

02 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayımladığı raporunda, dijital euro hakkındaki avantajlar ve mücadeleler tartışılmaya devam ederken, çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun henüz dijital euro hakkında bir karara varmadığını, ancak dijital euro uygulamasına geçilirse bunu nakit paranın yerine geçemeyeceği sadece tamamlayıcı bir öğe olacağı ifade edildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin görevinin paraya olan güveni korumak olduğunu söyledi ve bunun euroyu dijital çağa hazırlamak anlamına da geldiğini ifade ederek, "Eğer gerek duyulursa, dijital euro uygulamasına geçmek için hazır olmalıyız" dedi.