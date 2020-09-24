ECB: Ekonomik aktivite salgın öncesine göre hala çok düşük

24 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) altıncı Ekonomik Bülteni'nde ECB Yönetim Kurulu'nun, ekonomik faaliyetin halen COVID-19 salgını ile ilgili belirsizlikler sebebiyle salgın öncesine göre oldukça düşük olması nedeniyle uyumlu para politikası duruşunun değişmediği belirtildi.

ECB raporunda, küresel ekonomik görünümün COVID-19 salgını hakkındaki belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü olduğunu ve söz konusu belirsizliklerin küresel ekonomide kalıcı hasar bırakabileceği ifade edildi. ECB küresel ekonomiye etki eden diğer belirsizlikleri ise, Brexit, giderek artan ticari korumacılık ve küresel tedarik zincirinde görülen bozulmalar olarak sıraladı.

ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,8 daraldığını ancak dördüncü çeyrekte bölge ekonomisinin büyüyeceğinin öngörüldüğünü açıkladı. Diğer yandan, Euro Bölgesi yıllık enflasyonunun 2020 yılı için yüzde 0,3, 2021 yılı için yüzde 1 ve 2022 için yüzde 1,3 artacağını öngören ECB, bölgenin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 8,8'e yükseleceğini belirtti.

ECB, Euro Bölgesi'ndeki keskin ekonomik daralmadan toparlanma için hırslı ve koordine bir finansal duruşun kritik önemde olduğunu ancak alınacak önlemlerin hedefe yönelik ve geçici olması gereğine işaret etti.

Raporda ayrıca, orta vadeli enflasyonun yüzde 2'ye yakın olduğu ancak daha düşük düzeylere yaklaşmak için yeterli derecede parasal uyumluluğa ihtiyaç olduğu belirtildi.