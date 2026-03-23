ECB: Fiyat artışları kalıcı olursa müdahale edeceğiz

ECB'nin Başkan Yardımcısı de Guindos, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı ilk enflasyon şokunun para politikasıyla sınırlı ölçüde kontrol edilebileceğini ancak savaşın uzun sürmesi ve fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesi durumunda müdahale gerekeceğini söyledi.

"Enflasyon şokunu kabul edin"

Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini ve bankanın yol haritasını değerlendiren De Guindos, "ECB durumu yakından izliyor. Eğer fiyat artışları beklentilere yerleşir ve 'ikinci tur etkileri' dediğimiz kalıcı bir sürece evrilirse müdahale etmeliyiz." ifadelerini kullandı. De Guindos, işletmeleri ve sendikaları, bu enflasyon şokunu geçici kabul etmeye çağırarak, aksi takdirde diğer mal ve hizmetlerin de hızla pahalılanacağı uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi'nde resesyon beklenmiyor

ECB’nin faiz oranlarını sabit tuttuğu son toplantısına atıfta bulunan de Guindos, yüksek enerji maliyetlerine rağmen Euro Bölgesi'nde bir resesyon beklemediklerinin altını çizdi.

De Guindos, yaz aylarından önce bir faiz artırımı olasılığına değinen belirli bir rota taahhüt etmediklerine işaret ederek, "Nisan ayında yapılacak bir sonraki toplantımızda elimizde çatışmanın etkilerine dair daha fazla veri olacak. Manşet ve çekirdek enflasyonun yanı sıra enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki gelişmelere göre karar vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bütçe disiplini ve artan savunma harcamalarına dikkati çeken de Guindos, şunları kaydetti:

"Savunma harcamalarının artacağı bu dönemde mali alanın sınırlı olduğu unutulmamalı. Hükümetler genel vergi indirimleri yerine, savunmasız gruplara yönelik geçici ve hedefli desteklere odaklanmalı. Mevcut belirsizlik ortamında güncel bir bütçeye sahip olmak kritik önemdedir."