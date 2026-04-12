ECB için stagflasyon alarmı: Daha agresif faiz artışları bekleniyor

Yükselen enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle Avrupa Merkez Bankası (ECB), daha agresif bir faiz artırım döngüsüne yönelebilir.

UBS'nin yeni "Avrupa Ekonomik Perspektifleri" raporuna göre, merkez bankasının bu yıl en az iki kez 25 baz puanlık artırım yapması bekleniyor. Bu durumda politika faizi eylül ayına kadar yüzde 2,5'e yükselebilir.

Stagflasyon baskıları ECB'yi zorluyor

Bölgesel savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının kalıcı hale gelmesi, değişimin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Bu maliyet artışları artık daha geniş ölçekte tüketici fiyatlarına yansımaya başladı. UBS analistleri, şu aşamada haziran ve eylül aylarında faiz artışı bekliyor. Ancak risk dengesinin, daha erken, daha hızlı veya daha güçlü adımlar atılması yönünde kaydığına dikkat çekiyorlar.

Rapora göre 30 Nisan toplantısında da bir faiz artışı ihtimali masada. Yönetim Konseyi, enflasyonu yukarı iten ikinci tur etkilerin yeterince güçlendiğine dair kanıt görürse bu adım gelebilir.

Stagflasyon riski, ECB için hassas bir denge kurma ihtiyacını artırıyor. Enerji kaynaklı enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırmak, zaten kırılgan olan Avrupa ekonomisinde büyümeyi daha da yavaşlatma tehlikesi taşıyor.

Buna karşın rapor, bankanın mevcut politika duruşunun fazla temkinli kalabileceği uyarısında bulunuyor. Körfez'deki çatışmanın yılın ikinci yarısında petrol ve gaz arzını kısıtlamayı sürdürmesi halinde daha güçlü adımlar gündeme gelebilir.

BoE, SNB ve Riksbank için farklı yollar

ECB sıkılaşma sinyali verirken, diğer Avrupa merkez bankalarının daha temkinli bir çizgide kalması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın uzun süre faizleri sabit tutacağı, bir sonraki adımın ise ancak 2026'nın sonlarına doğru bir faiz indirimi olabileceği öngörülüyor.

İsviçre Ulusal Bankası'nın politika faizini 2027 ortasına kadar yüzde 0 seviyesinde tutması bekleniyor. Güçlü İsviçre frangı, ithal enerji kaynaklı enflasyona karşı doğal bir koruma sağlıyor.

İsveç'te ise Riksbank'ın politika faizini yüzde 1,75'te sabit bırakması bekleniyor; çünkü ülkede enflasyon aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Buna karşın, İslamabad'daki “Güvenli Açılış” görüşmeleri ECB açısından kritik bir belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor.

UBS, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerin başarısız olması halinde ECB'nin fiyat istikrarını korumak için ikiden fazla faiz artırımı yapmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir senaryoda büyüme üzerindeki olumsuz etkiler ikinci planda kalabilir.