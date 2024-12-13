ECB, ilerleyen aylarda 2 faiz indirimi planlıyor: Ekonomik durum belirleyici olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, 2024 yılı itibarıyla faiz indirimlerine gitmeyi planladıklarını açıkladılar. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşması ve ekonomik büyümenin durgunlaşması durumunda, Ocak ayında faiz oranlarını çeyrek puan kadar indireceklerini belirten yetkililer, Mart ayında da aynı şekilde bir indirim yapmayı bekliyor.

Bloomberg News’e konuşan, ismi açıklanmayan ECB yetkilileri, ekonomik beklentiler doğrultusunda faiz indiriminin en uygun strateji olacağı görüşünde. Ancak, acil durumlar söz konusu olduğunda, yarım puanlık indirim de seçenekler arasında bulunuyor. Bununla birlikte, böyle bir adımın, piyasada istenmeyen bir aciliyet hissine yol açabileceği konusunda uyarılar da yapılmış durumda.

Yetkililer, henüz nihai bir karar alınmadığını ve her toplantıda eldeki yeni verilerin ışığında kararların şekilleneceğini ifade ettiler. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi gelişmelerin de kararlar üzerinde etkili olabileceği, özellikle Donald Trump’ın Ocak ayında yeniden başkanlık görevine gelmesiyle birlikte, politika tercihlerinin değişebileceği belirtiliyor.

ECB'nin faiz indirimine yönelik bu planları, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik durumu ve küresel enflasyon baskılarını dikkatle takip eden finansal piyasalar için büyük önem taşıyor.