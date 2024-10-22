ECB politika yapıcısı Centeno'dan enflasyon hedefi uyarısı: Kademeli faiz indirimi kaçınılmaz...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Mario Centeno, Washington'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Euro bölgesinde enflasyonun ECB’nin yüzde 2’lik hedefine ulaşma hızının beklenenden daha yavaş olduğunu ve şu anda hedefin aşılma riskinin bulunduğunu vurguladı.

Centeno, enflasyonun hedefin altında kalması durumunda bölgesel ekonomik büyümenin zarar görebileceğine dikkat çekti.

Centeno ayrıca faiz oranlarında "kademeli, istikrarlı ve öngörülebilir bir düşüş" çağrısında bulundu ve bu oranın yüzde 2 ya da biraz daha düşük olabileceğini belirtti.

ECB, geçtiğimiz hafta üçüncü kez faiz indirimi kararı almıştı ve yatırımcılar, Euro bölgesinde büyümenin zayıf seyretmesi nedeniyle önümüzdeki toplantılarda da faiz indirimlerinin devam edebileceğini öngörüyor.